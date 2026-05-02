Nước me hay nước chanh: Đâu là lựa chọn tốt hơn cho hệ tiêu hóa trong mùa hè? 02/05/2026 08:39

(PLO)- Nước me và nước chanh đều có lợi cho hệ tiêu hóa nếu sử dụng đúng cách. Trong khi nước me hỗ trợ tiêu hóa mạnh mẽ hơn, nước chanh lại phù hợp để bù nước và duy trì hoạt động ổn định của đường ruột.

Theo NDTV, khi nhiệt độ tăng cao, hệ tiêu hóa của cơ thể cũng chịu nhiều áp lực hơn bình thường. Tình trạng mất nước, đầy hơi, ợ chua hay chán ăn dễ xuất hiện, đặc biệt trong những ngày nắng nóng gay gắt. Vì vậy, lựa chọn đúng loại thức uống không chỉ giúp giải khát mà còn hỗ trợ đường ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Nước me và nước chanh là những thức uống mùa hè có cả lợi ích và tác dụng phụ đối với sức khỏe. Ảnh: Freepik

Trong số các thức uống truyền thống, nước me và nước chanh được ưa chuộng nhờ tính giải nhiệt và khả năng bù nước. Tuy nhiên, mỗi loại lại mang đến những tác động khác nhau đối với hệ tiêu hóa, và việc lựa chọn nên dựa trên nhu cầu cụ thể của cơ thể.

Vì sao hệ tiêu hóa "nhạy cảm" hơn vào mùa hè?

Nhiệt độ cao có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và ảnh hưởng đến cách cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Đồng thời, mất nước và mất cân bằng điện giải cũng khiến các vấn đề tiêu hóa trở nên phổ biến hơn, như:

Tăng độ axit dạ dày

Đầy hơi, khó tiêu

Tiêu chảy

Mệt mỏi do rối loạn điện giải

Không chỉ đơn thuần là uống nhiều nước, cơ thể cần được bổ sung đúng loại chất lỏng để hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hoạt động ổn định của đường ruột.

Nước me: Kích thích tiêu hóa nhưng cần dùng đúng cách

Nước me được làm từ thịt me, nước và có thể thêm gia vị hoặc chất tạo ngọt tự nhiên. Đây là loại thức uống giàu axit hữu cơ và polyphenol, giúp:

Kích thích tiết mật, hỗ trợ tiêu hóa

Giảm đầy hơi, cảm giác nặng bụng

Cải thiện cảm giác thèm ăn trong thời tiết nóng

Tuy nhiên, do có tính axit cao nước me không phù hợp với những người có dạ dày nhạy cảm, trào ngược hoặc viêm loét. Ngoài ra, việc thêm quá nhiều đường hoặc gia vị có thể làm giảm lợi ích và gây phản tác dụng.

Nước chanh: Dịu nhẹ, hỗ trợ bù nước và nhu động ruột

Nước chanh là lựa chọn phổ biến nhờ khả năng cấp nước và cân bằng điện giải. Với thành phần giàu vitamin C và axit citric, nước chanh mang lại nhiều lợi ích:

Hỗ trợ nhu động ruột, giảm táo bón

Cải thiện tình trạng mất nước

Giúp cơ thể phục hồi năng lượng trong thời tiết nóng

Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều cũng có thể gây kích ứng dạ dày hoặc ảnh hưởng đến men răng. Vì vậy, nên dùng với lượng vừa phải và tránh uống khi bụng quá đói.

Nên chọn nước me hay nước chanh?

Không có lựa chọn "tốt hơn tuyệt đối", điều quan trọng là phù hợp với tình trạng cơ thể:

Chọn nước me khi bạn bị đầy hơi, khó tiêu, chán ăn

Chọn nước chanh khi bạn bị táo bón, mất nước hoặc mệt mỏi do nắng nóng

Việc lắng nghe cơ thể và điều chỉnh linh hoạt sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của cả hai loại đồ uống này.

Thay vì tìm kiếm một lựa chọn "tốt nhất", điều quan trọng là cân bằng, điều độ và phù hợp với thể trạng cá nhân. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh trong mùa hè không đến từ xu hướng, mà đến từ sự hiểu rõ cơ thể và lựa chọn thông minh mỗi ngày.