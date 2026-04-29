Bạn thực sự cần bao nhiêu nước trong mùa nghỉ lễ nắng nóng? 29/04/2026 10:03

(PLO)- Nắng nóng không chỉ khiến bạn mất nước mà còn mất điện giải, uống đúng cách quan trọng hơn uống thật nhiều.

Theo Times Now, trong điều kiện nắng nóng cực đoan, uống càng nhiều nước chưa chắc đã tốt, thậm chí có thể phản tác dụng. Quy tắc "8 ly mỗi ngày" vốn quen thuộc, nhưng cơ thể không vận hành theo những con số cố định, đặc biệt khi nhiệt độ tăng cao và mồ hôi tiết ra liên tục.

Cơ thể không chỉ mất nước, mà còn mất điện giải

Mỗi giọt mồ hôi không chỉ mang theo nước mà còn cuốn đi các chất điện giải quan trọng như natri, kali và clorua, những yếu tố giúp duy trì hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và tim mạch. Nếu chỉ bổ sung nước lọc mà thiếu điện giải, cơ thể có thể rơi vào trạng thái “pha loãng”, gây mệt mỏi, chóng mặt, thậm chí khó chịu dù bạn vẫn uống đủ nước. Đây chính là tình trạng thừa nước và hoàn toàn có thể xảy ra.

Vậy uống bao nhiêu là đủ?

Không có một con số chung cho tất cả. Nhu cầu nước phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, chế độ ăn và cường độ nắng nóng. Người làm việc trong phòng điều hòa sẽ có nhu cầu khác với người thường xuyên hoạt động ngoài trời. Thay vì ép mình theo một chuẩn cố định, hãy lắng nghe cơ thể, đặc biệt là cảm giác khát thực sự. Đây là "cơ chế cảnh báo" tự nhiên và đáng tin cậy nhất.

Giữa cái nóng gay gắt, bí quyết không nằm ở số ly nước, mà ở cách bạn giữ cơ thể luôn được "bù" đúng và đủ.

Quan trọng không kém: cách bạn uống nước

Thời điểm và cách uống quan trọng hơn tổng lượng. Thay vì uống dồn dập, hãy chia nhỏ lượng nước trong ngày. Một nhịp hợp lý là khoảng 150-250 ml mỗi giờ khi bạn ở trong môi trường nóng. Cách này giúp cơ thể hấp thụ hiệu quả hơn, đều đặn, ổn định, thay vì quá tải trong thời gian ngắn.

Đừng chỉ phụ thuộc vào nước lọc

Bổ sung nước hiệu quả còn đến từ thực phẩm. Dưa hấu, dưa chuột, sữa chua hay nước chanh không chỉ giúp giải nhiệt mà còn cung cấp thêm điện giải. Những lựa chọn như nước dừa, sữa bơ hoặc nước chanh pha chút muối đôi khi mang lại hiệu quả bù nước tốt hơn nước lọc đơn thuần.

Biến việc uống nước thành một thói quen dễ chịu

Nếu nước lọc khiến bạn thấy nhàm chán, hãy làm mới bằng cách thêm bạc hà, lát cam hoặc chanh. Sự đa dạng giúp việc uống nước trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn. Bởi lẽ, cấp nước không chỉ là nhu cầu sinh lý mà còn là một hành vi, cảm giác dễ chịu sẽ giúp bạn duy trì thói quen lâu dài.

Trong những ngày nắng nóng, cấp nước không phải là chạy theo một con số cố định, mà là duy trì một "nhịp điệu" hợp lý: uống từng ngụm nhỏ, bổ sung qua thực phẩm, cân bằng điện giải và lắng nghe cơ thể. Những tín hiệu như cảm giác khát, mức năng lượng hay màu nước tiểu luôn là chỉ dẫn chính xác hơn bất kỳ quy tắc cứng nhắc nào.