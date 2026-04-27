7 thực phẩm quen thuộc giúp giữ đường huyết ổn định mỗi ngày 27/04/2026 12:44

(PLO)- Chỉ cần chọn đúng thực phẩm mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể giữ đường huyết ổn định một cách tự nhiên và bền vững.

Theo Eating Well, duy trì đường huyết ổn định không chỉ phụ thuộc vào việc cắt giảm đường, mà còn nằm ở cách bạn lựa chọn thực phẩm mỗi ngày. Dưới đây là những nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm nhưng mang lại lợi ích rõ rệt trong việc kiểm soát đường huyết và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Không cần cầu kỳ, chỉ cần ăn đúng thực phẩm là bạn đã giúp đường huyết luôn ổn định. Ảnh: Getty Images

1. Hạt chia

Những hạt nhỏ bé này lại là "trợ thủ" đắc lực cho việc kiểm soát đường huyết. Chỉ khoảng 28g hạt chia đã cung cấp tới 10g chất xơ, yếu tố quan trọng giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường. Khi ngâm trong chất lỏng như sữa hạnh nhân hoặc sữa đậu nành, hạt chia tạo thành lớp gel đặc trưng, giúp làm chậm quá trình giải phóng glucose vào máu, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

2. Cá đóng hộp

Không chỉ tiện lợi và tiết kiệm, các loại cá đóng hộp như cá ngừ, cá hồi, cá thu hay cá mòi còn giàu axit béo omega-3 (DHA, EPA). Những chất béo lành mạnh này được chứng minh có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm viêm và bảo vệ tim mạch. Đồng thời, nguồn protein dồi dào trong cá cũng góp phần ổn định đường huyết hiệu quả.

3. Bột hạnh nhân

Đối với những người cần kiểm soát lượng tinh bột, bột hạnh nhân là lựa chọn thay thế lý tưởng cho bột mì truyền thống. Giàu chất béo lành mạnh, protein và chất xơ, loại bột này giúp hạn chế tăng đường huyết sau ăn, đồng thời vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon cho các món bánh.

4. Các loại đậu đóng hộp

Đậu xanh, đậu gà, đậu lăng… là nguồn cung protein thực vật và chất xơ dồi dào, hai yếu tố then chốt trong việc ổn định đường huyết. Việc tiêu thụ các loại đậu thường xuyên được chứng minh có thể giúp cải thiện đường huyết lúc đói và chỉ số HbA1c, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng chất béo bão hòa thấp.

5. Quế

Quế không chỉ là gia vị tạo hương mà còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi. Một số nghiên cứu cho thấy quế có thể hỗ trợ giảm đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Dù vậy, nên sử dụng quế như một phần bổ trợ trong chế độ ăn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nó như giải pháp điều trị.

6. Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó, hạt điều hay hạt dẻ đều là những lựa chọn ăn vặt giàu dinh dưỡng và thân thiện với đường huyết. Sự kết hợp giữa chất béo tốt, protein và chất xơ giúp làm chậm hấp thu glucose, hạn chế dao động đường huyết và góp phần giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

7. Yến mạch

Yến mạch nổi bật nhờ chứa beta-glucan, loại chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol và kiểm soát đường huyết. Thường xuyên bổ sung yến mạch vào khẩu phần ăn không chỉ hỗ trợ tim mạch mà còn góp phần giảm nguy cơ phát triển tiểu đường loại 2.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả không đến từ những thay đổi cực đoan, mà bắt đầu từ những lựa chọn thực phẩm đúng đắn mỗi ngày. Khi biết tận dụng các nguyên liệu quen thuộc theo cách khoa học, bạn không chỉ giữ đường huyết ổn định mà còn xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc về lâu dài.