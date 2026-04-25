Vì sao ăn nho giúp não minh mẫn, tim khỏe và ruột hoạt động trơn tru? 25/04/2026 10:02

(PLO)- Chỉ với một chùm nho nhỏ mỗi ngày, bạn đang âm thầm "nạp" vào cơ thể nguồn polyphenol quý giá giúp bảo vệ não bộ, tăng cường tim mạch và nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh từ bên trong.

Theo Times Now, nho là loại trái cây quen thuộc đến mức thường bị xem nhẹ. Không "ồn ào" như những siêu thực phẩm hay xu hướng ăn uống thịnh hành, nhưng ẩn sau vẻ ngoài giản dị lại là nguồn dinh dưỡng phong phú, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe mỗi ngày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nho chứa nhiều polyphenol, hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giảm căng thẳng oxy hóa và hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái cân bằng một cách tự nhiên, không cần phụ thuộc vào các sản phẩm bổ sung.

Ăn nho thường xuyên có thể giúp ăn nho giúp não minh mẫn, tim khỏe và ruột hoạt động trơn tru. Ảnh: Canva

Hỗ trợ não bộ minh mẫn

Các chất chống oxy hóa trong nho, đặc biệt ở nho đỏ và nho đen, góp phần bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tác động của quá trình lão hóa. Việc bổ sung nho đều đặn có thể hỗ trợ trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung và duy trì chức năng nhận thức ổn định theo thời gian.

Tốt cho tim mạch

Nho chứa các hợp chất giúp cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, hỗ trợ điều hòa huyết áp và thúc đẩy tuần hoàn. Đồng thời, loại trái cây này còn góp phần cân bằng cholesterol, từ đó giảm nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch.

Cải thiện hệ tiêu hóa và hệ vi sinh đường ruột

Không chỉ dừng lại ở não và tim, nho còn hỗ trợ nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột. Một hệ vi sinh khỏe mạnh không chỉ giúp tiêu hóa hiệu quả hơn mà còn ảnh hưởng tích cực đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng, tâm trạng và thậm chí là hoạt động của não bộ thông qua trục ruột – não.

Điểm đặc biệt của nho nằm ở "hiệu ứng ma trận thực phẩm", khi các dưỡng chất tự nhiên kết hợp với nhau tạo nên lợi ích tổng thể vượt trội hơn so với từng thành phần riêng lẻ.

Dễ ăn, dễ duy trì mỗi ngày

Việc bổ sung nho vào thực đơn hằng ngày rất đơn giản. Một bát nhỏ ăn nhẹ, trộn cùng salad hoặc dùng kèm bữa chính là đã đủ để tích lũy lợi ích lâu dài. Nho sẫm màu thường giàu chất chống oxy hóa hơn, nhưng nhìn chung, mọi loại nho đều mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Trong khi nhiều người chạy theo các xu hướng ăn uống đắt đỏ và cầu kỳ, nho lại cho thấy một điều rất rõ ràng. Đôi khi, lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe chính là những thực phẩm giản dị, quen thuộc và luôn sẵn có mỗi ngày.