Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi bạn ăn chuối vào bữa sáng? 24/04/2026 08:02

(PLO)- Một quả chuối tưởng vô hại, nhưng có thể khiến đường huyết biến động nếu bạn ăn sai cách.

Theo Times Now, chuối là một trong những loại trái cây ăn sáng phổ biến nhất trên toàn thế giới nhờ sự tiện lợi, no bụng và ngọt tự nhiên. Tuy nhiên, tác động của chuối đến đường huyết không hoàn toàn giống nhau ở mọi người, mà phụ thuộc vào độ chín, khẩu phần và cách bạn kết hợp thực phẩm.

Một quả chuối cỡ trung bình chứa nhiều kali, khoảng 25 đến 27 gram carbohydrate, bao gồm các loại đường tự nhiên như glucose, fructose và sucrose. Nó cũng cung cấp khoảng 3 gram chất xơ, cùng với kali và vitamin B6, khiến nó trở thành một lựa chọn giàu dinh dưỡng cho bữa sáng.

Chuối có làm tăng lượng đường trong máu không?

Chỉ số đường huyết (GI) đo lường tốc độ một loại thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu. Thực phẩm có GI thấp giải phóng glucose từ từ, trong khi thực phẩm có GI cao có thể gây ra sự tăng đột biến nhanh chóng. Chuối có chỉ số GI trung bình, thường dao động từ 42 đến 62, tùy thuộc vào độ chín. Điều này có nghĩa là chúng có thể làm tăng lượng đường trong máu, nhưng không nhanh như các thực phẩm có GI cao như bánh mì trắng.

Khi ăn chuối lúc đói bụng, cơ thể sẽ nhanh chóng tiêu hóa carbohydrate, dẫn đến lượng đường trong máu tăng lên đáng kể. Đây là phản ứng sinh lý bình thường và cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng, lý tưởng để bắt đầu ngày mới hoặc tiếp thêm năng lượng cho buổi tập luyện.

Độ chín của chuối rất quan trọng

Chuối càng chín, hàm lượng đường tự do càng cao và khả năng làm tăng đường huyết càng nhanh. Ngược lại, chuối xanh hoặc vừa chín chứa nhiều tinh bột kháng, loại carbohydrate tiêu hóa chậm, giúp đường huyết tăng ổn định hơn.

Chuối chín quá có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến.

Lượng đường trong máu tăng đột biến có hại cho sức khỏe không?

Đối với hầu hết những người khỏe mạnh, sự tăng đường huyết này chỉ là tạm thời và được insulin điều chỉnh tốt. Tuy nhiên, những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc kháng insulin có thể trải qua những đợt tăng và giảm đường huyết đột ngột hơn, dẫn đến mệt mỏi hoặc thèm ăn vào sáng hôm sau.

Cách ăn chuối mà không làm tăng đột biến lượng đường trong máu

Nếu bạn lo ngại về lượng đường trong máu, việc kết hợp chuối với protein, chất béo lành mạnh hoặc chất xơ có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường. Dưới đây là một số sự kết hợp thông minh:

Chuối, cùng với bơ đậu phộng

Chuối với sữa chua Hy Lạp

Chuối và một ít các loại hạt như hạnh nhân và quả óc chó.

Chuối trong yến mạch với một thìa hạt chia

Sự kết hợp này giúp giảm chỉ số đường huyết trong bữa ăn và duy trì mức năng lượng ổn định.

Tăng năng lượng nhanh nhưng có thể tụt đường huyết đột ngột

Ăn chuối riêng lẻ có thể mang lại năng lượng tức thì, nhưng ở một số người, đường huyết tăng nhanh rồi giảm nhanh do insulin được tiết ra mạnh. Điều này có thể gây cảm giác mệt nhẹ hoặc đói sớm. Một bữa sáng cân bằng với protein và chất béo lành mạnh sẽ giúp tránh tình trạng này.

Chuối vẫn là thực phẩm lành mạnh cho bữa sáng nếu được sử dụng hợp lý. Chọn chuối chưa quá chín, kiểm soát khẩu phần và kết hợp với các nhóm dinh dưỡng khác sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích mà không lo biến động đường huyết.