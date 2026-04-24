7 lý do bất ngờ khiến bạn luôn tìm đến những món ăn mặn 24/04/2026 17:37

(PLO)- Đừng xem nhẹ cảm giác thèm đồ mặn, đó có thể là lời cảnh báo sớm về những rối loạn âm thầm bên trong cơ thể.

Theo TheHealthsite, bạn bỗng dưng thèm vị mặn một cách khó kiểm soát, từ việc ăn vặt khoai tây chiên lúc nửa đêm đến thói quen rắc thêm muối mà không cần nếm thử. Dù cơn thèm này đôi khi là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng nếu lặp lại thường xuyên, đó có thể là "tín hiệu ngầm" cho thấy cơ thể đang mất cân bằng hoặc gặp vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Vì sao bạn liên tục thèm đồ ăn mặn?

Cảm giác thèm ăn mặn thường xuất phát từ nhu cầu cân bằng chất lỏng, duy trì hoạt động thần kinh và cơ bắp. Theo Mayo Clinic, việc thỉnh thoảng thèm ăn không đáng lo ngại, nhưng nếu kéo dài, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể.

Không chỉ là sở thích ăn uống, cơn thèm đồ mặn có thể đang tiết lộ những “bí mật” sức khỏe mà cơ thể bạn muốn lên tiếng.

Dưới đây là 7 nguyên nhân phổ biến:

Mất nước

Khi cơ thể thiếu nước, lượng điện giải, đặc biệt là natri bị suy giảm, khiến bạn có xu hướng tìm đến thực phẩm mặn để bù đắp.

Mất cân bằng điện giải

Các chất như natri, kali, magiê đóng vai trò thiết yếu trong nhiều chức năng sống. National Institutes of Health cho biết sự mất cân bằng này có thể gây mệt mỏi, đau đầu và làm tăng cảm giác thèm muối.

Căng thẳng kéo dài

Stress mãn tính kích thích cơ thể sản sinh cortisol, hormone có thể thúc đẩy cảm giác thèm các món ăn nhiều muối và chất béo.

Biến động nội tiết tố

Trong các giai đoạn như kinh nguyệt, mang thai hoặc mãn kinh, thay đổi hormone có thể làm gia tăng cảm giác thèm đồ ăn mặn, đặc biệt ở phụ nữ.

Thiếu ngủ

Ngủ không đủ làm rối loạn hormone kiểm soát cơn đói (leptin và ghrelin). Theo Centers for Disease Control and Prevention, điều này có thể khiến bạn ưu tiên thực phẩm nhiều natri và calo.

Một số bệnh lý tiềm ẩn

Ví dụ, Addison's disease (hay suy tuyến thượng thận nguyên phát) có thể làm giảm natri trong cơ thể, gây ra cơn thèm ăn mặn dữ dội và kéo dài.

Thói quen ăn uống

Ăn mặn thường xuyên khiến vị giác "thích nghi", từ đó làm tăng ngưỡng muối và khiến bạn ngày càng phụ thuộc vào thực phẩm đậm vị.

Khi nào cần cảnh giác?

Thèm đồ mặn không phải lúc nào cũng vô hại. Theo World Health Organization, tiêu thụ quá nhiều muối làm tăng nguy cơ cao huyết áp và bệnh tim mạch. Nếu cơn thèm đi kèm các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, chóng mặt hoặc suy nhược, bạn nên chủ động kiểm tra sức khỏe.

Cách kiểm soát cơn thèm mặn hiệu quả

Phần lớn các trường hợp có thể cải thiện bằng điều chỉnh lối sống:

Uống đủ nước mỗi ngày

Duy trì chế độ ăn cân bằng, giàu kali (chuối, rau xanh)

Ngủ đủ giấc, hạn chế stress

Giảm dần lượng muối để "tái thiết lập" vị giác

Các chuyên gia cho rằng, cơn thèm ăn mặn thường chỉ là phản ứng tạm thời của cơ thể trước sự mất cân bằng. Tuy nhiên, hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn và bảo vệ sức khỏe lâu dài.