Vì sao trời nóng không nên uống cà phê đá? 15/05/2026 14:10

(PLO)-Cà phê đá được xem là thức uống quốc dân mỗi khi hè về nhưng chưa chắc đã tốt.

Mặc dù cà phê đá được xem là thức uống hấp dẫn mỗi khi trời nóng, nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo đây không phải là lựa chọn thông minh trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Theo bác sĩ Donald Grant, cố vấn lâm sàng cấp cao tại The Independent Pharmacy, hàm lượng caffeine trong cà phê dù uống nóng hay lạnh đều có tác dụng lợi tiểu, làm tăng tần suất đi tiểu và dẫn đến mất các chất dịch quan trọng trong cơ thể.

Nếu lượng chất lỏng này không được bù đắp kịp thời, người dùng sẽ đối mặt với nguy cơ mất nước nghiêm trọng và các bệnh lý liên quan đến sốc nhiệt.

Bên cạnh cà phê đá, các chuyên gia cũng khuyên nên hạn chế thịt đỏ và đồ ăn cay nóng trong thời tiết khắc nghiệt.

Thịt đỏ vốn khó tiêu hóa, buộc cơ thể phải thực hiện quá trình sinh nhiệt để chuyển hóa thức ăn, từ đó làm tăng nhiệt độ nội tại và khiến chúng ta cảm thấy nóng bức hơn.

Trong khi đó, đồ ăn cay trực tiếp kích thích cơ chế đổ mồ hôi, nếu không kiểm soát tốt sẽ dẫn đến tình trạng mất nước và kiệt sức vì nhiệt.

Để duy trì sức khỏe và cảm giác mát mẻ, thay vì tìm đến ly cà phê đá quen thuộc, người tiêu dùng nên ưu tiên các giải pháp thay thế lành mạnh hơn.

Nước lọc vẫn là ưu tiên số một với lượng khuyến nghị khoảng 2,5 đến 3 lít mỗi ngày trong thời tiết nóng.

Sữa cũng là một lựa chọn bất ngờ nhưng hiệu quả, nhờ chứa đường lactose, chất điện giải và một lượng muối nhỏ giúp cơ thể hấp thụ và giữ nước tốt hơn so với nước lọc thông thường.

Ngoài ra, nước dừa với hàm lượng khoáng chất phong phú và ít calo cũng là một nguồn cung cấp điện giải tự nhiên tuyệt vời, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau khi đổ mồ hôi dưới nắng hè.