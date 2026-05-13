Vì sao ăn xoài phải để ý đường huyết? 13/05/2026 14:13

Theo các chuyên gia, xoài là loại trái cây có chỉ số đường huyết ở mức trung bình nhưng tải trọng đường huyết lại thấp nên việc tiêu thụ với khẩu phần vừa phải có thể phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh mà không gây ra sự gia tăng đột ngột lượng đường trong máu.

Loại quả này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp cung cấp dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể. Mặc dù xoài có chứa đường tự nhiên nhưng thành phần chất xơ trong quả giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm bớt tác động đến mức đường huyết.

Để ước tính ảnh hưởng của thực phẩm đối với đường huyết, hai thước đo chính thường được sử dụng là chỉ số đường huyết GI và tải trọng đường huyết GL.

Chỉ số GI đo lường tốc độ tăng đường huyết trên thang điểm từ 0 đến 100 trong khi tải trọng GL xem xét cả chỉ số GI lẫn lượng carbohydrate tiêu thụ để đưa ra cái nhìn thực tế hơn về tác động của thực phẩm.

Xoài có chỉ số GI khoảng 51 được coi là mức trung bình nhưng chỉ số GL chỉ ở mức 8,4 là mức thấp, do đó các khẩu phần xoài vừa phải thường có ảnh hưởng tương đối nhỏ đến đường huyết.

Hàm lượng chất xơ trong xoài đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình hấp thụ đường và mỗi cốc xoài cung cấp khoảng 2,6 gram chất xơ, tương đương 9% lượng khuyến nghị hàng ngày.

Ngoài ra xoài còn giàu vitamin A, C, E hỗ trợ hệ thống miễn dịch cùng các chất chống oxy hóa như carotenoid và polyphenol giúp bảo vệ tế bào. Xoài được coi là an toàn cho hầu hết mọi người nhưng việc kiểm soát khẩu phần là đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường vì tiêu thụ quá mức vẫn có thể làm tăng đáng kể lượng đường trong máu.

Một khẩu phần chuẩn là khoảng một cốc xoài cắt lát chứa gần 24,8 gram carbohydrate, tuy nhiên những người theo chế độ ăn ít tinh bột có thể cần giới hạn khẩu phần ở mức nửa cốc. Việc kết hợp xoài với các thực phẩm giàu protein như sữa chua Hy Lạp hoặc chất béo lành mạnh có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường và giảm thiểu rủi ro tăng đường huyết đột ngột. Các dạng xoài khô và nước ép xoài thường gây tác động mạnh hơn do lượng đường cô đặc nên cần sử dụng thận trọng.

Đa số người bệnh tiểu đường có thể ăn xoài một cách an toàn mà không làm ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết lâu dài nếu biết điều tiết liều lượng.

Những người có mức đường huyết chưa ổn định hoặc đang theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết cách bổ sung xoài vào thực đơn một cách hợp lý.

Việc ăn xoài mỗi ngày ở mức khoảng 150 gram được xem là phù hợp để tận dụng các lợi ích cho da và hệ miễn dịch nhờ hàm lượng vitamin C và A dồi dào.

Mặc dù xoài có thể hỗ trợ cảm giác no nhờ chất xơ nhưng nếu ăn quá nhiều thì lượng đường tự nhiên trong quả vẫn có thể dẫn đến tăng cân.