Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống trà xanh liên tục trong hai tuần? 11/05/2026 10:39

(PLO)-Trà xanh từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong các cuộc thảo luận về sức khỏe, dù là với mục đích giảm cân, thải độc hay đơn giản là lựa chọn thay thế lành mạnh cho đồ uống có đường.

Tiến sĩ Saurabh Sethi, Đại học Harvard đã chia sẻ những biến đổi tích cực của cơ thể khi duy trì thói quen uống trà xanh mỗi ngày.

Theo Tiến sĩ Sethi, lợi ích đầu tiên nằm ở khả năng hỗ trợ gan. Trà xanh chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa gọi là catechin, đặc biệt là hoạt chất EGCG. Các hợp chất này giúp giảm tình trạng viêm gan và cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

Mặc dù trà xanh không phải là thần dược thải độc cấp tốc, nhưng việc hấp thụ thường xuyên sẽ hỗ trợ chức năng tự nhiên của gan một cách bền vững.

Bên cạnh đó, trà xanh còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Các hợp chất tự nhiên trong lá trà hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin và tối ưu hóa cách cơ thể sử dụng năng lượng, giúp ích cho việc quản lý cân nặng khi kết hợp với lối sống lành mạnh.

Đáng chú ý, trà xanh mang lại một nguồn năng lượng tỉnh táo nhưng nhẹ nhàng. Khác với cà phê thường gây cảm giác bồn chồn, trà xanh chứa lượng caffeine vừa phải kết hợp cùng L-theanine – một loại axit amin giúp tập trung tinh thần và thư giãn.

Sự kết hợp này giúp cải thiện sự tập trung mà không gây ra tình trạng run rẩy hay hồi hộp thường thấy ở những người nhạy cảm với caffeine.

Về liều lượng, Tiến sĩ Sethi khuyến nghị mức 1–3 tách mỗi ngày là thói quen lý tưởng cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra cảnh báo quan trọng người dùng nên ưu tiên trà pha truyền thống và tránh các loại chiết xuất trà xanh đậm đặc dưới dạng thực phẩm chức năng.

Các loại chiết xuất nồng độ cao này đã được ghi nhận có liên quan đến một số trường hợp tổn thương gan hiếm gặp, khác hoàn toàn với tác động tích cực của việc uống trà thông thường.

Tựu trung lại, trà xanh là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Tuy nhiên, nó không phải là giải pháp siêu tốc mà hoạt động hiệu quả nhất khi là một phần của lối sống khoa học và cân bằng.