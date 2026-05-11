Khoai môn: Siêu thực phẩm bị lãng quên cho sức khỏe đường ruột 11/05/2026 09:43

(PLO)-Khoai môn từ lâu đã bị hiểu lầm là thực phẩm gây đầy bụng hoặc khó tiêu.

Một nghiên cứu mới đây trên tạp chí Journal of Experimental Pharmacology cho biết khoai môn là một loại thực phẩm bổ dưỡng, đóng vai trò như một nguồn prebiotic quan trọng cho hệ sinh thái đường ruột.

Lý do khoai môn được coi là siêu thực phẩm nằm ở các thành phần đặc trưng. Trung bình 100g khoai môn nấu chín cung cấp khoảng 4-5g tinh bột kháng.

Loại tinh bột này không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi thẳng xuống đại tràng, trở thành nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn như Bifidobacterium và Lactobacillus.

Quá trình lên men này tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (SCFA) như butyrate, giúp củng cố hàng rào niêm mạc ruột, giảm viêm và cải thiện độ nhạy insulin.

Độ nhớt của khoai môn phản ánh sự hiện diện của các polysaccharide và arabinogalactan. Loại xơ này giúp làm chậm quá trình rỗng dạ dày, tạo cảm giác no lâu và đặc biệt nuôi dưỡng vi khuẩn Akkermansia muciniphila – loại khuẩn giúp làm dày lớp màng nhầy bảo vệ ruột, hỗ trợ chống béo phì và kháng insulin.

Các sắc tố tự nhiên trong khoai môn chứa anthocyanin và quercetin, khi xuống đại tràng sẽ chuyển hóa thành các chất có khả năng giảm viêm hệ thống và tăng cường trục miễn dịch - đường ruột.