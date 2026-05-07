Vì sao loại quả mà người Việt thích được xem là siêu thực phẩm cho bữa ăn? 07/05/2026 11:47

(PLO)-Mặc dù có vị chua nhưng loại quả này được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Khái niệm siêu thực phẩm giờ đây không còn xa lạ mà đã dần trở thành một phần thiết yếu trong gian bếp mỗi gia đình.

Trong số đó, nam việt quất (cranberries) đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa lợi ích sức khỏe, hương vị chua thanh đặc trưng và khả năng biến tấu linh hoạt trong nhiều nền ẩm thực khác nhau.

Nam việt quất được biết đến là nguồn cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào, những yếu tố then chốt giúp xây dựng hàng rào đề kháng chống lại nhiễm trùng, đặc biệt là trong giai đoạn giao mùa.

Chỉ cần một lượng nhỏ nam việt quất khô mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ hệ miễn dịch một cách tự nhiên.

Đáng chú ý, loại quả này còn là trợ thủ đắc lực cho sức khỏe phụ nữ. Từ lâu, nam việt quất đã nổi tiếng với khả năng thúc đẩy sức khỏe đường tiết niệu, giúp ngăn ngừa các tình trạng nhiễm trùng phổ biến nếu được bổ sung thường xuyên vào chế độ ăn uống dưới dạng nước ép hoặc quả khô.

Đối với những người yêu thích lối sống năng động, nam việt quất khô là một lựa chọn ăn vặt lý tưởng vì không chứa cholesterol xấu hay chất béo bổ sung.

Các nghiên cứu cho thấy loại quả này có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch thông qua việc cải thiện mức cholesterol và ổn định huyết áp, đồng thời giảm nguy cơ loét dạ dày do vi khuẩn H. pylori gây ra.

Bên cạnh các lợi ích cho hệ tiêu hóa và tim mạch, nam việt quất còn chứa carotenoid và các dưỡng chất như vitamin C, E và sắt giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ thị lực.

Một số bằng chứng cũng chỉ ra khả năng bảo vệ da trước tác hại của tia UV và ngăn ngừa sự suy giảm collagen.

Đối với hoạt động chống lão hóa, các hợp chất trong quả có tiềm năng bảo vệ chức năng nhận thức, dù lĩnh vực này vẫn cần thêm nhiều thử nghiệm lâm sàng trên người.