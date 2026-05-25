4 loại đồ uống nên tránh khi cơ thể cảm thấy mất nước 25/05/2026 13:56

(PLO)- Không phải loại đồ uống nào cũng giúp cơ thể bù nước, một số thức uống quen thuộc hằng ngày thậm chí có thể khiến tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo EatingWell, giữ cơ thể đủ nước tưởng chừng đơn giản chỉ là uống nhiều nước hơn. Tuy nhiên, không phải loại đồ uống nào cũng hỗ trợ bù nước hiệu quả. Một số thức uống phổ biến như nước tăng lực, nước ép hay cà phê có thể khiến cơ thể mất nước nhiều hơn nếu sử dụng quá thường xuyên.

Tưởng chừng giúp giải khát và bổ sung năng lượng, nhưng một số loại đồ uống quen thuộc lại có thể khiến cơ thể mất nước nhanh hơn nếu dùng sai cách. Ảnh: Getty

Dù vậy, điều này không có nghĩa bạn phải loại bỏ hoàn toàn chúng khỏi chế độ ăn uống. Vấn đề nằm ở cách sử dụng và tần suất tiêu thụ. Dưới đây là 4 loại đồ uống nên hạn chế khi cơ thể đang có dấu hiệu mất nước.

1. Nước tăng lực

Nhiều người cho rằng nước tăng lực giúp bổ sung năng lượng và bù nước khi vận động. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Melissa Mitri (Mỹ), nhiều loại nước tăng lực chứa taurine và hàm lượng caffeine cao, những thành phần có thể làm tăng tiểu tiện và tiết mồ hôi, từ đó khiến cơ thể mất nước nhanh hơn. Thậm chí, một số sản phẩm có lượng caffeine tương đương hoặc vượt quá hai tách cà phê.

Nếu cần bổ sung nước sau khi vận động, nước lọc hoặc đồ uống điện giải ít đường sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.

2. Nước ép trái cây 100%

Dù được gắn nhãn "100% nước ép trái cây", nhiều sản phẩm vẫn chứa lượng đường tự nhiên rất cao. Khi tiêu thụ quá nhiều, lượng đường trong máu tăng nhanh sẽ khiến thận phải hoạt động nhiều hơn để đào thải lượng đường dư thừa, kéo theo tình trạng mất nước.

Ngoài ra, nước ép thường thiếu chất xơ so với trái cây nguyên quả nên khả năng làm chậm hấp thu đường cũng giảm đáng kể.

Bạn vẫn có thể uống nước ép trái cây, nhưng nên dùng với lượng vừa phải hoặc pha loãng cùng nước để hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể.

3. Sinh tố và nước ép rau xanh đóng chai

Các loại sinh tố hay nước ép rau xanh bán sẵn thường được quảng bá là "healthy", nhưng nhiều sản phẩm thực tế chứa khá nhiều đường bổ sung hoặc quá nhiều trái cây ngọt.

Điều này có thể gây tăng đường huyết tương tự nước ép trái cây, đặc biệt nếu dùng thay nước lọc trong ngày. Bên cạnh đó, nhiều loại đồ uống chế biến sẵn còn ít chất xơ nên không tạo cảm giác no lâu hay hỗ trợ hydrat hóa hiệu quả.

Sinh tố tự làm với tỷ lệ cân bằng giữa rau xanh, trái cây và protein vẫn là lựa chọn tốt hơn nếu bạn muốn vừa bổ sung dinh dưỡng vừa hạn chế mất nước.

4. Đồ uống cà phê chứa nhiều caffeine

Caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ, đặc biệt khi tiêu thụ với lượng lớn. Uống quá nhiều cà phê hoặc các loại đồ uống chứa caffeine đậm đặc có thể làm tăng bài tiết nước qua mồ hôi và nước tiểu.

Theo chuyên gia, khoảng 1-2 tách cà phê mỗi ngày thường không gây ảnh hưởng lớn với đa số người trưởng thành khỏe mạnh. Tuy nhiên, việc uống liên tục nhiều hơn 4 tách/ngày có thể làm cơ thể khó duy trì trạng thái đủ nước.

Nếu thường xuyên dùng cà phê, bạn nên bổ sung thêm nước lọc trong ngày để cân bằng lượng nước đã mất.