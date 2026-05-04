Loại hạt lạ kỳ này vừa được công nhận siêu thực phẩm của năm 2026 04/05/2026 11:49

(PLO)-Hạt Lupin, một loại cây họ đậu ít được biết đến được xem là siêu thực phẩm của năm 2026.

Hạt Lupin hay còn gọi là hạt Lupine là một loại hạt thuộc họ đậu, vừa được Tổ chức Biovision vinh danh là "Siêu thực phẩm của năm" vào đầu năm 2026 nhờ những giá trị vượt trội trong cả dinh dưỡng và nông nghiệp.

Hạt Lupin được coi là một cỗ máy dinh dưỡng có thể cạnh tranh trực tiếp với đậu nành và thịt vì chứa hàm lượng đạm rất cao, lên đến khoảng 40%, bao gồm đầy đủ cả 9 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể, chủ yếu là các chất béo không bão hòa tốt cho sức khỏe.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho các chế độ ăn lành mạnh vì chứa rất ít carbohydrate nhưng lại dồi dào chất xơ.

Từng phát triển mạnh mẽ tại khu vực phía Bắc dãy Alps vào những năm 1920, cây Lupin gần như biến mất khỏi các cánh đồng vào thập niên 1980 do sự xâm nhập của đậu nành nhập khẩu và dịch bệnh nấm anthracnose. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của các nhà chọn giống, các giống cây kháng bệnh mới đang thúc đẩy sự trở lại mạnh mẽ của loại cây này.

Bà Miriam Kamp, nhà chọn giống tại tổ chức Gzpk, nhận định rằng lĩnh vực ẩm thực chuyên nghiệp sẽ đóng vai trò then chốt trong công cuộc hồi sinh này.

Bà chia sẻ với tổ chức Biovision rằng: "Dù người nội trợ có thể thiếu thời gian để ngâm và nấu hạt Lupin, nhưng các nhà hàng và bếp ăn công nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện công đoạn này một cách chuyên nghiệp, mở ra cơ hội đưa nhiều đạm thực vật hơn vào khẩu phần ăn hàng ngày".