Nắng nóng ăn kem giải nhiệt, không ngờ nhận về loạt lợi ích sức khỏe cực lớn 04/05/2026 08:52

(PLO)-Một nghiên cứu mới từ Đại học Harvard đã tiết lộ những thông tin bất ngờ về lợi ích sức khỏe đối với những người yêu thích món kem lạnh.

Theo đó, nhóm đối tượng này có xu hướng khỏe mạnh hơn với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn 22%, ít gặp các vấn đề về tim mạch và có tỉ lệ tăng cân quá mức thấp hơn so với những người khác.

Các nhà nghiên cứu lý giải rằng những lợi ích này đến từ sự kết hợp độc đáo giữa chất béo sữa và axit linoleic liên hợp (CLA) có trong kem. Các thành phần này hoạt động đồng thời để bảo vệ mạch máu, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo, từ đó nâng cao sức khỏe tổng thể.

Với những phát hiện này, kem không còn đơn thuần là một món tráng miệng mà có thể được xem là một sản phẩm có lợi tiềm năng trong việc chống lại các bệnh chuyển hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch nếu được tiêu thụ chừng mực. Khám phá này hứa hẹn sẽ làm thay đổi quan điểm về dinh dưỡng, nhấn mạnh sự cân bằng giữa sở thích cá nhân và lợi ích sức khỏe trong việc tiêu thụ các sản phẩm từ sữa.

Trong tương lai, những nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này có thể dẫn đến các sản phẩm đổi mới sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa hương vị và sức khỏe, mang lại lợi ích cho nhiều đối tượng người tiêu dùng hơn.