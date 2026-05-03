Những loại trái cây phổ biến ở Việt Nam giúp bảo vệ tim mạch 03/05/2026 10:43

Chất chống oxy hóa là các hợp chất có khả năng ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Gốc tự do là những phân tử không ổn định được cơ thể tạo ra như một phản ứng trước áp lực môi trường và các tác động khác.

Nếu cơ thể không thể loại bỏ các gốc tự do này một cách hiệu quả, tình trạng căng thẳng oxy hóa sẽ xảy ra, gây hại cho chức năng của tế bào và dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như tim mạch, viêm khớp và đột quỵ.

Các chất chống oxy hóa hoạt động như những người dọn dẹp, giúp trung hòa gốc tự do và tăng cường sức khỏe tổng thể. Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ giảm mất thị lực do thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác ở người cao tuổi.

Tuy nhiên, hiện vẫn thiếu bằng chứng khẳng định việc tiêu thụ liều cao một loại chất chống oxy hóa cụ thể có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh, thậm chí một số kết quả còn cho thấy những tác động trái ngược hoặc có hại.

Chất chống oxy hóa có thể được sản xuất nội sinh bên trong cơ thể hoặc bổ sung từ các nguồn bên ngoài, được gọi là chất chống oxy hóa ngoại sinh.

Hiện nay, các nhà khoa học tin rằng có hàng ngàn hoạt chất khác nhau đóng vai trò này, trong đó tiêu biểu là các loại vitamin và khoáng chất như Vitamin A, C, E, Beta-carotene, Lycopene, Lutein và Selenium. Nguồn cung cấp tốt nhất và phong phú nhất cho các hoạt chất này chính là thực phẩm thực vật, đặc biệt là những loại có màu sắc rực rỡ.

Cụ thể, bạn có thể tìm thấy hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong các loại trái cây và rau quả như việt quất, táo, bông cải xanh, rau chân vịt, cà rốt và đặc biệt là cà chua – một nguồn dồi dào Lycopene. Bên cạnh đó, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt như hạnh nhân, hạt hướng dương, gạo và lúa mì cũng là những nguồn bổ sung quan trọng.

Ngoài ra, chế độ ăn uống còn có thể được làm phong phú hơn bằng các nguồn khác như trà xanh, trà matcha, sô-cô-la đen hoặc sử dụng các loại gia vị như nghệ, gừng, quế, đinh hương và kinh giới để vừa tăng hương vị, vừa nâng cao khả năng bảo vệ tế bào cho cơ thể.