Vì sao trứng là siêu thực phẩm rẻ mà chất? 29/04/2026 20:31

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một quả trứng luộc chín cung cấp khoảng 4g protein chất lượng cao. Trứng chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần, giúp bạn no lâu hơn và hạn chế ăn vặt lung tung.

Đây là cách đơn giản và tiết kiệm nhất để đảm bảo lượng đạm hàng ngày, dù là dùng cho bữa sáng hay thêm vào món salad.

Hạnh nhân, lạc, óc chó, hạt điều hay hạt dẻ cười là những món ăn nhẹ giàu protein và chất béo lành mạnh nhất. Đối với những người theo chế độ thuần chay, các loại hạt như hạt chia, hạt mè và hạt lanh là nguồn cung cấp đạm thực vật tuyệt vời. Việc nhâm nhi một nắm hạt mỗi ngày không chỉ giúp cải thiện cảm giác no mà còn cung cấp năng lượng ổn định, ngăn chặn những cơn đói bất chợt.

Dù không phải là loại rau có hàm lượng đạm cao nhất, nhưng củ dền lại vượt trội hơn nhiều loại rau củ khác về lượng protein. Đặc biệt, chất chống oxy hóa trong củ dền giúp củng cố hệ miễn dịch, tăng cường sức bền và thể lực. Bạn có thể dễ dàng thêm củ dền vào súp, sinh tố hoặc các món nướng để làm phong phú thực đơn dinh dưỡng của mình.

Đối với những ai đang tìm kiếm nguồn đạm nạc và chất lượng, cá ngừ là lựa chọn hàng đầu. Một khẩu phần cá ngừ đóng hộp khoảng 171g có thể chứa tới 50g protein. Đây là thực phẩm lý tưởng để phục hồi cơ bắp và duy trì vóc dáng, giúp bạn có một cơ thể săn chắc ngay cả khi lười vận động.