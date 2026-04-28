Vì sao siêu thực phẩm bình dân này giúp khỏe tim, ngăn chặn bệnh tiểu đường? 28/04/2026 07:40

(PLO)-Siêu thực phẩm này luôn có sẵn với mức giá rẻ trên thị trường nhưng lợi ích sức khỏe rất lớn.

Yến mạch từ lâu đã là một món ăn cơ bản, rẻ tiền nhưng giàu dinh dưỡng. Ngày nay, loại ngũ cốc này đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa chăm sóc sức khỏe nhờ những lợi ích vượt trội được khoa học chứng minh.

Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá yến mạch là một thực phẩm cân bằng lý tưởng khi chứa lượng protein dồi dào, ít chất béo cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Điểm khác biệt lớn nhất giúp yến mạch vượt xa các loại ngũ cốc khác chính là hàm lượng beta-glucan – một loại chất xơ hòa tan mạnh mẽ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng beta-glucan khi vào trong ruột sẽ tạo thành một lớp gel dày, giúp bẫy các axit mật giàu cholesterol và đào thải chúng ra khỏi cơ thể, từ đó làm giảm mức LDL (cholesterol xấu).

Từ những năm 1990, FDA đã công nhận việc tiêu thụ khoảng 3 gram beta-glucan mỗi ngày tương đương nửa bát yến mạch cán giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh mạch vành.

Đặc biệt, đối với những người có mức cholesterol cao, lợi ích này có thể thấy rõ chỉ sau 4 tuần sử dụng. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa như avenanthramides trong yến mạch còn có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp hiệu quả.

Yến mạch còn là người bạn của những người quan tâm đến chỉ số đường huyết. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, yến mạch làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn chặn glucose đi vào máu quá nhanh sau bữa ăn.

Điều này đặc biệt có lợi cho bệnh nhân tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu vào năm 2020 cho thấy những người ăn ít nhất hai phần yến mạch mỗi tuần có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 thấp hơn 21% so với những người hiếm khi sử dụng.

Với hơn 4g chất xơ trong mỗi nửa bát yến mạch cán, loại thực phẩm này giúp lấp đầy khoảng trống thiếu hụt chất xơ trong chế độ ăn hiện đại.

Beta-glucan không bị tiêu hóa ở ruột non mà di chuyển xuống đại tràng, đóng vai trò như một prebiotic (thức ăn cho lợi khuẩn), giúp nuôi dưỡng lớp niêm mạc ruột và giảm viêm. Kết hợp với việc uống đủ nước và vận động, yến mạch sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và đều đặn hơn.