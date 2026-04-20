Những siêu thực phẩm có ngay trong tầm tay người Việt giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường 20/04/2026 13:40

Theo các chuyên gia, các loại siêu thực phẩm truyền thống có khả năng hỗ trợ đắc lực cho quá trình ngăn chặn bệnh tiểu đường.

Đứng đầu danh sách là các loại đậu và đậu nguyên hạt như đậu xanh, đậu lăng, đậu thận và đậu gà vốn rất giàu chất xơ hòa tan và protein thực vật.

Khác với tinh bột tinh chế, các loại đậu này phân hủy chậm trong cơ thể giúp ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột đồng thời tạo cảm giác no lâu để hạn chế ăn vặt không lành mạnh.

Bên cạnh đó việc thay thế gạo trắng và bột mì bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt và hạt kê như kê đuôi chồn hay kê ngọc trai cũng mang lại lợi ích tương tự nhờ hàm lượng carbohydrate phức hợp giải phóng đường vào máu một cách từ từ.

Các loại rau củ nhiều màu sắc như rau lá xanh, các loại bầu bí và đậu bắp cũng được đánh giá cao nhờ hàm lượng chất xơ và nước lớn giúp làm chậm quá trình hấp thụ glucose.

Người bệnh cũng nên bổ sung các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt lanh và hạt bí để cung cấp chất béo lành mạnh và protein giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn. Một nắm hạt nhỏ mỗi ngày hoặc rắc lên các món salad là cách đơn giản để tăng cường dưỡng chất mà không gây quá tải cho cơ thể.

Ngoài ra các loại gia vị như hạt cà ri và quế cũng có tác động tích cực khi làm chậm tốc độ hấp thụ đường, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và cải thiện độ nhạy insulin.

Cuối cùng lá cà ri và quả me là hai thành phần quan trọng hỗ trợ cơ thể phân hủy chất béo và bảo vệ sức khỏe tuyến tụy nhờ lượng vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào.