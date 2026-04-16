Những siêu thực phẩm ẩn mình trong mâm cơm Việt 16/04/2026 10:51

(PLO)-Nhiều loại thực phẩm rất quen thuộc với người Việt nhưng ít ai biết lại có lợi ích sức khỏe rất lớn.

Thực phẩm lên men từ lâu đã nổi tiếng với giá trị dinh dưỡng vượt trội. Các nghiên cứu khoa học mới đây không chỉ khẳng định lợi ích của chúng đối với hệ tiêu hóa mà còn hé lộ một giả thuyết kinh ngạc.

Chính thực phẩm lên men có thể là nhân tố then chốt giúp bộ não con người tiến hóa và đạt được kích thước như ngày nay.

Một bài viết thú vị trên tạp chí Communications Biology đã đặt ra giả thuyết về vai trò của lên men trong sự tiến hóa.

Trong hơn 2 triệu năm, não người đã tăng kích thước gấp ba lần. Vì mô não cực kỳ đắt đỏ về mặt chuyển hóa do cần rất nhiều calo để vận hành, tổ tiên loài người phải tìm ra một nguồn năng lượng dễ hấp thụ hơn để nuôi dưỡng sự phát triển này.

Trước đây, nhiều người tin rằng việc phát minh ra lửa và nấu chín thức ăn là yếu tố quyết định. Tuy nhiên, các bằng chứng cho thấy lửa xuất hiện muộn hơn 1,5 triệu năm so với thời điểm não người bắt đầu phát triển.

Nhóm nghiên cứu của Erin Hecht giả định rằng thực phẩm lên men chính là tiền đề.

Việc vô tình ăn các loại thực phẩm được tích trữ và lên men tự nhiên thức ăn đã được tiêu hóa trước bởi vi sinh vật đã cung cấp nguồn dinh dưỡng dễ tiếp cận, giúp não bộ của con người thời kỳ đầu bứt phá về kích thước và khả năng nhận thức.

Quá trình lên men là một sự biến đổi hóa học nhờ các vi sinh vật (lợi khuẩn) phân hủy đường và tinh bột thành cồn hoặc axit. Quá trình này mang lại ba lợi ích cốt lõi gồm tăng giá trị dinh dưỡng, chống oxy hóa, cung cấp probiotics từ đó cải thiện hệ miễn dịch và chức năng não bộ.

Tại Việt Nam, có nhiều thực phẩm lên men rất quen thuộc gồm dưa cải muối, cà pháo muối, kiệu muối, hành muối, dưa giá, nước mắm,...