Vì sao quả nhãn tại Việt Nam được đánh giá là siêu thực phẩm? 06/04/2026 12:43

(PLO)-Quả nhãn có nhiều lợi ích sức khỏe hơn mọi người kỳ vọng.

Theo các chuyên gia, quả nhãn (dimocarpus longan) là một sự bổ sung tuyệt vời vào danh sách trái cây tươi mà bạn nên ăn hàng ngày, có thể dùng trong bữa sáng lành mạnh hoặc làm món ăn nhẹ vào buổi chiều.

Là một loại trái cây nhiệt đới từ Nam Á, nhãn có tên gọi là "mắt rồng" do hình dáng giống như cơ quan này và là họ hàng với vải trong họ Bồ hòn.

Quả nhãn rất tốt cho sức khỏe theo cách riêng khi chứa nhiều kali, riboflavin, thiamin và vitamin C, đồng thời có hàm lượng cholesterol và natri rất thấp.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất từ quả nhãn có hoạt tính chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp loại bỏ các gốc tự do, ngăn ngừa quá trình oxy hóa và tiêu viêm hiệu quả.

Đối với những người đang muốn giảm cân, nhãn là lựa chọn lý tưởng cho chế độ ăn ít calo khi một cốc chiết xuất chỉ chứa khoảng 35 calo, giúp tạo cảm giác no mà không làm tăng lượng năng lượng nạp vào.

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong quả nhãn không chỉ củng cố hệ thống miễn dịch để chống lại các bệnh truyền nhiễm như cảm lạnh, cúm mà còn cải thiện hiệu quả hấp thụ sắt trong máu, giúp tăng mức hemoglobin và năng lượng, từ đó ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến thiếu máu. Ngoài ra, vitamin C còn giúp làn da mịn màng và khỏe mạnh hơn, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng bong tróc và nếp nhăn ở vùng da nhạy cảm quanh mắt.

Trong y học cổ truyền châu Á, nhãn thường được kê đơn như một loại thảo dược giúp giảm căng thẳng, chống viêm và điều trị chứng mất ngủ. Được coi là một loại thuốc chống trầm cảm tự nhiên, việc ăn nhãn giúp làm dịu thần kinh, giảm bớt sự khó chịu và xua tan mệt mỏi, mang lại cảm giác thư giãn cho cơ thể.

Giá trị dược tính này bắt nguồn từ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc biệt tập trung ở phần vỏ quả.

Một nghiên cứu năm 2012 của các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Trung Quốc (CMU) đã xác nhận chiết xuất từ nhãn chứa các flavonoid, axit phenolic, polysacarit và các hợp chất hoạt tính sinh học khác có khả năng ức chế vi khuẩn, hỗ trợ sức khỏe.