Ăn trứng vào mùa hè có làm tăng nhiệt độ cơ thể? 16/05/2026 11:42

(PLO)- Nhiều người thắc mắc liệu ăn trứng vào mùa hè có làm tăng nhiệt độ cơ thể và gây rủi ro sức khỏe hay không.

Việc bổ sung protein hay ăn trứng vào màu hè là cách đáp ứng mục tiêu dinh dưỡng hàng ngày. Trứng là nguồn thực phẩm phổ biến vì có sẵn, giá rẻ, dễ chế biến và chứa protein chất lượng cao. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng cao, nhiều người lo ngại liệu trứng còn là nguồn protein an toàn.

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao và các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B12, D và sắt. Ảnh: AI.



Tiến sĩ Jinal Patel, Trưởng khoa Dinh dưỡng tại Bệnh viện Zynova Shalby (Mumbai), đã giải đáp những quan niệm sai lầm này.

Ăn trứng có làm tăng thân nhiệt?

Chuyên gia dinh dưỡng khẳng định đây là một quan niệm sai lầm. Bà giải thích trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao và các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B12, D và sắt. Một quả trứng cung cấp khoảng 6-7 gram protein, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần.

Khi nào ăn trứng có thể tiềm ẩn rủi ro?

Vấn đề không nằm ở bản thân quả trứng mà ở cách bảo quản và xử lý. Việc xử lý không đúng cách làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, bao gồm vi khuẩn Salmonella gây vấn đề về dạ dày.

Ăn trứng bị nhiễm bẩn hoặc nấu chưa chín kỹ làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng thường gặp gồm tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa và chuột rút dạ dày.

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu trứng?

Trong những ngày hè nóng bức, chuyên gia dinh dưỡng cho biết việc ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày vẫn đảm bảo an toàn.

Lưu ý khi ăn trứng vào mùa hè

Thách thức chính nằm ở cách bảo quản. Bạn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

Tránh ăn trứng sống hoặc trứng chưa chín kỹ vì nhiệt độ cao khiến vi khuẩn dễ phát triển. Luôn bảo quản trứng trong tủ lạnh để tránh hư hỏng.

Nếu cảm thấy nhạy cảm với nhiệt độ sau khi ăn, hãy điều chỉnh khẩu phần vừa phải. Bạn nên kết hợp trứng với thực phẩm giàu nước như rau, salad và ngũ cốc nguyên hạt thay vì các loại nước sốt đặc.

Nên chọn cách chế biến nhẹ nhàng như trứng luộc, trứng chần hoặc trứng bác thay vì các món nhiều dầu mỡ. Đặc biệt, không nên để trứng ngoài trời quá lâu; việc bảo quản lạnh trong mùa hè là rất quan trọng.