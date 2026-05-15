5 thói quen buổi sáng giúp bảo vệ tim mạch 15/05/2026 10:49

(PLO)- Theo tiến Tiến sĩ Vassily Eliopoulos, chuyên gia về tuổi thọ từ Đại học Cornell, thói quen buổi sáng đặt nền tảng cho sức khỏe trao đổi chất suốt cả ngày và đặc biệt là bảo vệ tim mạch.

Trong bối cảnh lối sống ít vận động, việc chăm sóc cũng như bảo vệ tim mạch trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với nguy cơ đau tim gia tăng, hệ thống tim mạch cần được bảo vệ kỹ lưỡng.

Thay vì bữa sáng nhiều tinh bột, Tiến sĩ Vass đề xuất bắt đầu ngày mới với protein. Chất này cung cấp năng lượng ổn định và tạo cảm giác no lâu.



Tiến sĩ Vass lưu ý tim dễ bị tổn thương nhất vào buổi sáng. Ông chia sẻ: "Nếu bạn không muốn bị đau tim bất ngờ, đây là năm thói quen giúp bảo vệ trái tim trước buổi trưa". Những việc làm trong hai giờ đầu tiên sau khi thức dậy sẽ thiết lập trạng thái trao đổi chất cho cả ngày.

Dưới đây là năm thói quen ông đã chia sẻ về bảo vệ tim mạch.

Tiếp xúc ánh nắng mặt trời sau khi thức dậy

Sau khi ngủ dậy, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rất quan trọng. Tiến sĩ Vass nói: "Hãy để ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt trong vòng 30 phút sau khi thức dậy". Điều này giúp ổn định nhịp sinh học, điều chỉnh lượng cortisol và phục hồi huyết áp.

Trì hoãn việc uống cà phê buổi sáng

Tách cà phê giúp bắt đầu ngày mới nhưng nạp caffeine quá sớm không có lợi. Ông khuyên nên trì hoãn việc uống cà phê khoảng 90 phút sau khi thức dậy. "Uống cà phê ngay khi lượng cortisol tăng cao sẽ làm tăng huyết áp và gây căng thẳng cho động mạch", ông giải thích.

Ăn protein trước tiên

Thay vì bữa sáng nhiều tinh bột, Tiến sĩ Vass đề xuất bắt đầu ngày mới với protein. Chất này cung cấp năng lượng ổn định và tạo cảm giác no lâu. Theo ông, bữa sáng giàu protein làm giảm phản ứng đường huyết, giảm insulin và tổn thương động mạch.

Vận động trong giờ đầu tiên

Việc vận động mỗi sáng mang lại lợi ích lớn cho tim mạch. Tiến sĩ Vass chia sẻ: "Ngay cả 10 phút đi bộ cũng giúp giảm lượng đường huyết lúc đói". Hoạt động này còn giúp tăng HDL và giảm sự tăng đột biến cortisol sau khi thức dậy.

Uống nước ngay khi thức dậy

Việc bổ sung nước sau khi ngủ dậy là ưu tiên hàng đầu. "Tình trạng mất nước nhẹ cũng làm máu đặc lại, gây căng thẳng cho tim", Tiến sĩ Vass cho biết. Ông khuyên nên uống ít nhất 470ml nước trước khi uống cà phê.