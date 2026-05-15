7 thói quen đơn giản giúp giữ mức đường huyết ổn định suốt cả ngày 15/05/2026 20:11

(PLO)- Giữ đường huyết ổn định không khó như nhiều người nghĩ, chỉ với vài thay đổi nhỏ trong ăn uống, giấc ngủ và sinh hoạt hằng ngày, bạn có thể duy trì năng lượng bền bỉ và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Theo Verywell Health, duy trì đường huyết ổn định không chỉ quan trọng với người mắc tiểu đường mà còn giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, hạn chế cảm giác mệt mỏi và hỗ trợ sức khỏe lâu dài. Chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày, bạn có thể kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn.

1. Bắt đầu ngày mới với bữa sáng cân bằng

Bỏ bữa sáng hoặc ăn quá nhiều tinh bột tinh chế có thể khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột sau đó. Thay vì bánh ngọt hay ngũ cốc nhiều đường, hãy ưu tiên bữa sáng giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh để tạo cảm giác no lâu và ổn định năng lượng.

Hãy ăn những bữa ăn cân bằng với protein, chất xơ và chất béo lành mạnh suốt cả ngày để giúp ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng giảm đột ngột.. Ảnh: Getty

Một số lựa chọn phù hợp gồm:

Bánh mì nguyên cám ăn cùng trứng và bơ

Sữa chua Hy Lạp kết hợp quả mọng, hạt chia và các loại hạt

2. Bổ sung protein trong mỗi bữa ăn

Protein giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate vào máu, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng vọt sau ăn.

Bạn có thể bổ sung protein từ: thịt gà, cá, trứng, các loại đậu, phô mai, hạt dinh dưỡng.

3. Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thụ đường chậm hơn, nhờ đó ổn định đường huyết hiệu quả hơn.

Những thực phẩm giàu chất xơ nên có trong thực đơn hằng ngày gồm: Rau xanh và trái cây còn nguyên vỏ, đậu và đậu lăng, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt.

Ngoài việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết, chất xơ còn giúp no lâu và tốt cho tim mạch.

4. Hạn chế đồ uống có đường

Nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực hay một số loại nước ép đóng hộp có thể khiến đường huyết tăng rất nhanh vì chứa nhiều đường nhưng ít chất xơ.

Thay vào đó, hãy ưu tiên: nước lọc, trà thảo mộc không đường, nước khoáng có ga, nước trái cây pha loãng, bạn cũng có thể tăng hương vị cho nước bằng chanh, cam, dưa leo, quả mọng hoặc lá bạc hà tươi.

5. Ăn uống đúng giờ và đều đặn

Để bụng quá đói trong thời gian dài có thể khiến đường huyết giảm mạnh, gây mệt mỏi hoặc run tay chân.

Các chuyên gia khuyến nghị nên:

Ăn cách nhau khoảng 3-4 giờ

Không bỏ bữa

Kết hợp các bữa ăn nhỏ và lành mạnh trong ngày

Điều này giúp cơ thể duy trì nguồn năng lượng ổn định và hạn chế tình trạng tăng giảm đường huyết thất thường.

6. Kiểm soát khẩu phần ăn hợp lý

Ngay cả thực phẩm tốt cho sức khỏe cũng có thể khiến đường huyết tăng nếu ăn quá nhiều, đặc biệt là nhóm tinh bột.

Phương pháp chia đĩa ăn đơn giản có thể giúp cân bằng dinh dưỡng:

Một nửa đĩa là rau xanh không chứa tinh bột

Một phần tư là protein nạc

Một phần tư còn lại là tinh bột tốt hoặc ngũ cốc nguyên hạt

Cách ăn này giúp cơ thể xử lý glucose hiệu quả hơn.

7. Ngủ đủ giấc và đảm bảo chất lượng giấc ngủ

Thiếu ngủ có thể làm tăng tình trạng kháng insulin, khiến đường huyết khó kiểm soát hơn.

Hãy cố gắng ngủ từ 7-9 giờ mỗi đêm và duy trì những thói quen tốt như:

Đi ngủ và thức dậy đúng giờ

Hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ

Tránh caffeine vào buổi tối

Không ăn quá no trước giờ ngủ

Giữ phòng ngủ yên tĩnh, mát và tối

Nếu thường xuyên mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia để được tư vấn phù hợp.