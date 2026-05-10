Ăn nghệ tốt, nhưng lạm dụng dễ hại gan 10/05/2026 08:59

(PLO)- Nghệ rất tốt để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày, nhưng dùng quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề về gan.

Theo Verywell Health, nghệ không gây hại cho gan nếu dùng đúng cách, nhưng lạm dụng, đặc biệt dưới dạng thực phẩm chức năng có thể tiềm ẩn rủi ro. Từ lâu, nghệ đã được sử dụng trong ẩm thực và y học cổ truyền, đồng thời là thành phần quen thuộc trong nhiều sản phẩm bổ sung, từ hỗ trợ xương khớp đến tăng cường chức năng gan.

Nếu bạn đang dùng thực phẩm chức năng có chứa nghệ hoặc curcumin và gặp các triệu chứng như vàng da, buồn nôn hoặc mệt mỏi, hãy ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. Ảnh: Getty

Ăn quá nhiều nghệ có thể gây hại cho gan

Dù mang lại một số lợi ích, nghệ và hoạt chất chính là curcumin không hoàn toàn "vô hại". Thực tế, đã có các báo cáo ghi nhận tổn thương gan liên quan đến việc sử dụng thực phẩm bổ sung chứa nghệ hoặc curcumin.

Một số trường hợp gặp tình trạng viêm gan không do virus hoặc ứ mật. Phần lớn người bệnh hồi phục sau khi ngừng sử dụng, nhưng cũng có trường hợp phải nhập viện, thậm chí hiếm gặp là suy gan nghiêm trọng.

Theo Mạng lưới nghiên cứu tổn thương gan do thuốc (DILIN), trong hơn 2.300 ca nghi ngờ tổn thương gan giai đoạn 2004-2022, có 10 trường hợp liên quan đến nghệ. Trung bình, các triệu chứng xuất hiện sau khoảng 3 tháng sử dụng, với biểu hiện như vàng da, đau bụng, buồn nôn.

Đáng chú ý, nguy cơ này thường liên quan đến việc dùng curcumin liều cao, đặc biệt là các sản phẩm có thêm chất tăng hấp thu như piperine hoặc lipid. Những chất này có thể làm tăng lượng curcumin trong máu, từ đó gia tăng nguy cơ gây hại cho gan. Ngoài ra, một số sản phẩm kém chất lượng còn có thể nhiễm kim loại nặng như chì hoặc asen, những chất độc hại cho gan.

Nghệ vẫn có lợi nếu dùng đúng liều

Ở liều lượng phù hợp, curcumin có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Những tác dụng này giúp giảm stress oxy hóa, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh lý gan, đặc biệt là gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (MASLD).

Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có thể:

Hỗ trợ cải thiện men gan

Giảm tích tụ mỡ trong gan

Tác động tích cực đến cholesterol và chỉ số BMI

Trong các mô hình nghiên cứu, hoạt chất này còn cho thấy tiềm năng giảm xơ hóa và hỗ trợ phục hồi tế bào gan.

Dùng bao nhiêu nghệ là hợp lý?

Việc sử dụng nghệ cần kiểm soát liều lượng, đặc biệt với dạng bổ sung:

Liều phổ biến trong nghiên cứu: 500-2.000mg curcumin/ngày

Ngưỡng tối đa: Không nên vượt quá 8.000mg/ngày

Liều thấp vẫn có lợi: Dưới 500mg/ngày đã ghi nhận hiệu quả ở người gan nhiễm mỡ

Trong thực phẩm: Khoảng 1-2g nghệ/ngày được xem là an toàn

Do sự khác biệt về chất lượng và công thức giữa các sản phẩm, người dùng nên đọc kỹ hướng dẫn và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu có ý định sử dụng lâu dài.

Dấu hiệu cảnh báo gan đang gặp vấn đề

Nếu đang dùng thực phẩm chức năng chứa nghệ, hãy chú ý các biểu hiện sau:

Đau hoặc khó chịu vùng bụng

Nước tiểu sẫm màu

Buồn nôn

Chán ăn không rõ nguyên nhân

Mệt mỏi, suy nhược bất thường

Vàng da, vàng mắt

Đây có thể là dấu hiệu của tổn thương gan và không nên bỏ qua, đặc biệt nếu chúng xuất hiện sau khi bắt đầu sử dụng một loại thực phẩm bổ sung mới.