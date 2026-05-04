7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể có thể đang thiếu sắt 04/05/2026 07:11

(PLO)- Tình trạng thiếu sắt có thể phát triển chậm và các dấu hiệu của nó thường dễ bị bỏ qua. Những triệu chứng phổ biến này có thể giúp bạn nhận biết khi cơ thể không nhận đủ sắt.

Theo Times Now, sắt là vi chất thiết yếu mà cơ thể cần mỗi ngày để sản xuất hemoglobin, protein trong hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đến các mô. Khi lượng sắt suy giảm, quá trình cung cấp oxy bị gián đoạn, khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy nhược và hoạt động kém hiệu quả.

Nên kết hợp các thực phẩm giàu sắt vào chế độ ăn uống hàng ngày

Điều đáng lưu ý là thiếu sắt thường tiến triển âm thầm, với những biểu hiện ban đầu dễ bị nhầm lẫn với áp lực công việc, thiếu ngủ hay lối sống bận rộn. Vì vậy, việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường và theo dõi tình trạng sức khỏe là rất quan trọng. Chẩn đoán thiếu sắt thường được xác định qua xét nghiệm máu, và hướng điều trị có thể bao gồm điều chỉnh chế độ ăn, bổ sung vi chất hoặc xử lý nguyên nhân nền theo chỉ định của bác sĩ.

Mệt mỏi kéo dài, suy nhược rõ rệt

Đây là dấu hiệu phổ biến nhất của thiếu sắt. Không chỉ là cảm giác mệt sau một ngày dài, mà là trạng thái kiệt sức dai dẳng, khó hồi phục dù đã nghỉ ngơi. Khi hemoglobin giảm, lượng oxy cung cấp cho cơ và mô bị hạn chế, khiến các hoạt động thường ngày như đi bộ, leo cầu thang hay làm việc trí óc cũng trở nên nặng nề hơn.

Da nhợt nhạt, niêm mạc kém hồng hào

Sự thiếu hụt hemoglobin có thể khiến da mất đi sắc hồng tự nhiên. Biểu hiện rõ nhất có thể thấy ở môi, nướu, móng tay hoặc mặt trong mí mắt dưới. Tuy nhiên, vì sắc tố da mỗi người khác nhau, dấu hiệu này cần được đánh giá kết hợp với các triệu chứng khác để có nhận định chính xác.

Khó thở, cảm giác hụt hơi

Khi cơ thể không nhận đủ oxy, nhịp thở và nhịp tim có xu hướng tăng để bù đắp. Bạn có thể cảm thấy hụt hơi khi thực hiện các hoạt động nhẹ như đi nhanh hoặc mang vật nhẹ. Trong một số trường hợp, còn xuất hiện tim đập nhanh hoặc tức ngực, những dấu hiệu cần được kiểm tra y tế sớm.

Đau đầu, chóng mặt, giảm tập trung

Thiếu oxy lên não có thể gây đau đầu, choáng váng hoặc cảm giác mất thăng bằng, đặc biệt khi thay đổi tư thế đột ngột. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp khó khăn trong việc tập trung hoặc suy nghĩ rõ ràng. Nếu những biểu hiện này xuất hiện thường xuyên kèm theo mệt mỏi, đây có thể là tín hiệu đáng lưu ý.

Móng tay yếu, dễ gãy hoặc biến dạng

Thiếu sắt ảnh hưởng đến sự phát triển của các mô, trong đó có móng tay. Móng có thể trở nên mỏng, giòn, dễ nứt hoặc trong trường hợp nặng có thể lõm xuống như hình chiếc thìa (koilonychia). Dù thay đổi này có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng nếu đi kèm các triệu chứng khác, bạn không nên chủ quan.

Tay chân lạnh kéo dài

Khi tuần hoàn máu suy giảm do thiếu oxy, cơ thể sẽ ưu tiên cung cấp máu cho các cơ quan quan trọng, khiến tay và chân dễ bị lạnh. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, ngay cả khi thời tiết không lạnh, và đi kèm với cảm giác yếu hoặc chóng mặt, bạn nên cân nhắc kiểm tra sức khỏe.

Thèm ăn bất thường (pica)

Một dấu hiệu ít người biết là chứng pica, thèm ăn những thứ không phải thực phẩm như đá, đất, giấy hoặc tinh bột. Đặc biệt, thèm đá là biểu hiện khá điển hình ở người thiếu sắt. Đây là tín hiệu cảnh báo rõ ràng và cần được trao đổi với bác sĩ, bởi việc tiêu thụ các chất không phù hợp có thể gây hại cho cơ thể.

Các triệu chứng trên có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, không chỉ riêng thiếu sắt. Vì vậy, nếu bạn nhận thấy nhiều dấu hiệu xuất hiện đồng thời hoặc kéo dài, hãy chủ động đi khám và làm xét nghiệm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.