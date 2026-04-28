5 loại thực phẩm giải nhiệt mùa hè giúp làm mát cơ thể hiệu quả 28/04/2026 09:07

(PLO)- Thay vì chọn đồ uống lạnh nhiều đường, chuyên gia dinh dưỡng gợi ý 5 loại thực phẩm giải nhiệt giúp làm mát cơ thể, sảng khoái và khỏe mạnh hơn trong mùa hè.

Theo chuyên gia, chúng ta nên lựa chọn các thực phẩm giải nhiệt để giảm nhiệt độ cơ thể hiệu quả. Bạn cần tiêu thụ các loại thực phẩm hỗ trợ hydrat hóa, điện giải và tiêu hóa. Việc này giúp bảo vệ làn da, mái tóc, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của bạn.

Loại quả này chứa kali giúp ngăn ngừa mất nước, dễ tiêu hóa và ít calo. Ảnh: AI.

Ông liệt kê 5 loại thực phẩm giải nhiệt hàng đầu giúp làm mát cơ thể một cách lành mạnh.

Dưa chuột

Dưa chuột chứa 95% nước, cung cấp độ ẩm tức thì và hỗ trợ sản sinh collagen. Loại quả này chứa kali giúp ngăn ngừa mất nước, dễ tiêu hóa và ít calo. Chuyên gia gợi ý nên ăn dưa chuột sống, làm salad hoặc dùng kèm sữa chua.

Nước dừa

Đây là thức uống giải khát tự nhiên giàu chất điện giải, kali và natri. Nước dừa giúp duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể tốt hơn các loại đồ uống thể thao đóng gói.

Luke giải thích: “Thêm một chút muối hột và nước cốt chanh sẽ tạo nên thức uống tuyệt vời”. Tuy nhiên, bệnh nhân thận cần thận trọng khi sử dụng loại nước này.

Dưa hấu

Dưa hấu có hàm lượng nước lên đến 90% và chứa lycopene hỗ trợ sức khỏe làn da trong thời tiết nóng. Loại trái cây này có tác dụng làm mát tự nhiên, phù hợp làm món ăn nhẹ hoặc dùng sau bữa ăn.

Sữa chua

Sữa chua giàu lợi khuẩn, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và giúp cơ thể chống chọi với cái nóng. Bạn có thể dùng sữa chua nguyên chất hoặc chế biến thành sữa bơ để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Bạc hà

Bạc hà chứa menthol, mang lại cảm giác mát lạnh tự nhiên và hỗ trợ tiêu hóa. Loại lá này thường được dùng làm nguyên liệu trong các loại tương ớt, nước ngâm hoặc trà đá.

Ngoài ra, Luke cũng nhấn mạnh lợi ích của việc trữ nước trong bình đất nung. Cách này giúp nước luôn mát tự nhiên và có tính kiềm cao hơn bình thường. Ông nói: “Những thực phẩm giải nhiệt này tăng cường hydrat hóa, phục hồi điện giải và hỗ trợ tiêu hóa. Đây là sự điều chỉnh nhiệt độ từ bên trong mà cơ thể chúng ta cần”.