Chế độ ăn uống và đồ uống giải nhiệt an toàn khi nắng nóng gay gắt 17/04/2026 08:07

(PLO)- Chế độ ăn uống phù hợp có thể giúp bảo vệ bạn khỏi các bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng.

Hãy tìm hiểu những loại thực phẩm và đồ uống nên dùng để có sự bảo vệ toàn diện trong các đợt nắng nóng.

Các loại trái cây và rau củ theo mùa có thể hỗ trợ cơ chế phòng vệ của cơ thể trước nhiệt độ cao. Ảnh: Unsplash.



Trước dự báo nắng nóng kéo dài, bạn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay lập tức để đảm bảo an toàn. Trong đó, lựa chọn chế độ ăn uống rất quan trọng để hỗ trợ cơ thể chống chọi với cái nóng khắc nghiệt.

Tiến sĩ Vimal Pahuja, Phó Giám đốc khoa Nội và chuyên gia về chuyển hóa tại Bệnh viện Dr Hiranandani, Mumbai (Ấn Độ), đã chia sẻ những lưu ý về dinh dưỡng. Theo ông, nhiều người không nhận ra thói quen ăn uống hàng ngày có thể giúp tránh say nắng hoặc khiến cơ thể dễ bị tổn thương hơn. Việc nhận diện mô hình này rất quan trọng vì nhiều người thường bỏ qua dinh dưỡng phòng ngừa cho đến khi đổ bệnh.

Nên uống gì trong đợt nắng nóng?

Vào mùa hè, cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn khiến lượng chất lỏng mất đi tăng theo cấp số nhân. Bác sĩ Pahuja khẳng định bổ sung nước là biện pháp bảo vệ chính của cơ thể chống lại các bệnh liên quan đến nhiệt.

Ông cho biết: “Các loại đồ uống bù nước đường uống, sữa bơ và nước dừa non cung cấp sự cân bằng lý tưởng giữa chất điện giải và chất lỏng”. Ngoài nước lọc, đây là những lựa chọn giúp bù đắp lượng điện giải bị mất do đổ mồ hôi.

Ngược lại, hãy cẩn thận với đồ uống có đường, đồ uống có ga và nước ép đóng hộp. “Chúng làm tăng lượng đường trong máu và gây ra hiện tượng lợi tiểu”, vị bác sĩ cảnh báo. Lợi tiểu là quá trình khiến cơ thể sản sinh nhiều nước tiểu hơn, dẫn đến mất thêm chất lỏng.

Bạn cũng có thể thử các loại đồ uống truyền thống như aam panna hoặc sattu. Chúng giúp giải nhiệt hiệu quả đồng thời giàu khoáng chất. Đặc biệt, hãy uống nước thường xuyên thay vì đợi đến khi cảm thấy khát. Ông giải thích: “Khát nước là dấu hiệu muộn của tình trạng mất nước nhẹ”.

Thực phẩm giúp giải nhiệt hiệu quả

Các loại trái cây và rau củ theo mùa có thể hỗ trợ cơ chế phòng vệ của cơ thể trước nhiệt độ cao:

Trái cây hàm lượng nước cao: Dưa hấu, dưa lưới, đu đủ, cam và các loại quả mọng.

Rau củ tươi: Dưa chuột, bí đao và rau dền nên có trong các món salad hoặc cà ri để làm dịu dạ dày.

Ngũ cốc nguyên hạt: Các món như cháo đậu xanh hoặc cơm trắng với sữa chua cung cấp năng lượng mà không gây áp lực lên quá trình trao đổi chất.

Bác sĩ khuyên nên ăn nhẹ và tránh thực phẩm cay vì chúng làm tăng nhiệt độ cơ thể, làm chậm quá trình tiêu hóa. Các loại đồ uống chứa caffeine và rượu cũng cần hạn chế do có tính lợi tiểu.

Nhóm đối tượng có nguy cơ rủi ro cao

Người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, béo phì hoặc bệnh tim mạch cần đặc biệt cẩn trọng. Khả năng chịu nhiệt của nhóm này thường kém hơn và nhu cầu về nước cũng khác biệt.

Ông lý giải: “Có những loại thuốc như thuốc lợi tiểu và thuốc chẹn beta cản trở quá trình thích nghi của cơ thể”. Do đó, những đối tượng này nên uống nhiều nước, tránh hoạt động gắng sức ngoài trời vào ban ngày. Đồng thời, cần chú ý các triệu chứng như chóng mặt, tim đập nhanh và mệt mỏi.