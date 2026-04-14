Thêm một chút muối vào dưa hấu giúp bù điện giải mùa nắng nóng 14/04/2026 11:12

(PLO)- Một chút muối rắc lên miếng dưa hấu quen thuộc có vẻ đơn giản, nhưng hành động này làm thay đổi hương vị và cảm giác, giúp mỗi miếng cắn trở nên thú vị hơn.

Dưa hấu vốn gắn liền với những bữa ăn mùa nắng nóng, thường được cắt tươi và ăn trực tiếp. Tuy nhiên, tại nhiều gia đình, thói quen nêm thêm một chút muối trước khi ăn đã trở nên phổ biến.

Dù dưa hấu nổi tiếng với vị ngọt và mọng nước, chi tiết nhỏ này không chỉ đơn thuần là truyền thống mà còn mang lại những tác dụng bất ngờ cho cơ thể.

Tăng vị ngọt tự nhiên

Một chút muối thực sự có thể làm dưa hấu ngọt hơn mà không cần thêm đường. Điều này xảy ra do muối ảnh hưởng đến cách các thụ thể vị giác cảm nhận hương vị.

Nghiên cứu năm 2023 trên tạp chí eLife cho thấy các ion clorua từ muối có thể tương tác với các thụ thể vị ngọt, giúp tăng cường cảm nhận vị ngọt và giảm vị đắng ở nồng độ thấp. Nói cách khác, muối khuếch đại vị ngọt tự nhiên của trái cây. Đây là kỹ thuật nổi tiếng trong khoa học cảm quan để tăng cường hương vị cho các thực phẩm vốn đã ngọt tự nhiên.

Bổ sung chất điện giải

Dưa hấu có hàm lượng nước cao, giúp giải khát và bù nước rất tốt. Tuy nhiên, loại trái cây này chứa rất ít natri – một chất điện giải thiết yếu mà cơ thể thường mất đi qua mồ hôi trong mùa nắng nóng.

Thêm một chút muối giúp bổ sung lượng natri đã mất, hỗ trợ cơ thể giữ nước tốt hơn. Theo nghiên cứu trên tạp chí Nutrients, natri đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thể tích huyết tương. Sự kết hợp giữa nước và natri thường hiệu quả hơn trong việc bù nước so với chỉ uống nước lọc, đặc biệt là sau khi hoạt động thể chất hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Cân bằng hương vị

Đôi khi dưa hấu có thể có vị nhạt nhẽo hoặc quá nhiều nước, nhất là khi trái chưa chín hẳn. Muối giúp cân bằng hương vị, tăng độ đậm đà và giảm bớt cảm giác nhạt nhẽo thường thấy ở dưa hấu thiếu độ đường.

Hỗ trợ tiêu hóa

Với lượng nhỏ, muối có thể kích thích dịch tiêu hóa, giúp cơ thể xử lý thức ăn dễ dàng hơn. Dù dưa hấu vốn dễ tiêu, việc bổ sung một lượng muối nhỏ có thể nâng cao trải nghiệm tổng thể, nhất là khi dùng dưa như một món tráng miệng sau bữa ăn.

Khuyến khích ăn uống có ý thức

Thêm muối vào dưa hấu là bước nhỏ nhưng giúp làm chậm quá trình ăn. Thay vì ăn quá nhanh, bạn có xu hướng thưởng thức từng miếng một. Điều này hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và khiến món ăn nhẹ trở nên ngon miệng hơn.

Lượng muối bao nhiêu là đủ?

Việc tiết chế là quan trọng nhất. Bạn chỉ cần một nhúm nhỏ là đủ. Quá nhiều muối sẽ làm át đi hương vị tự nhiên của trái cây và gây dư thừa natri không cần thiết. Nếu muốn đổi vị, bạn có thể thử hỗn hợp muối đen và một chút nước cốt chanh để tăng thêm sự kích thích.

Ăn dưa hấu với muối không làm thay đổi đáng kể giá trị dinh dưỡng, nhưng chắc chắn sẽ làm trải nghiệm ẩm thực của bạn trở nên cân bằng và thú vị hơn.