Dưa hấu là loại trái cây thơm ngon, giàu nước và ít calo, được nhiều người ưa chuộng trong mùa hè. Nhưng bạn có biết rằng dưa hấu còn có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả?

Bạn đang tìm kiếm một phương pháp giảm cân tự nhiên hãy ăn dưa hấu có thể là "trợ thủ" đắc lực cho bạn.

Dưa hấu giúp giảm cân như thế nào?

Tạo cảm giác no lâu: Dưa hấu chứa 92% là nước, giúp no lâu mà không nạp nhiều calo. Nghiên cứu cho thấy ăn dưa hấu giúp giảm cảm giác đói và thèm ăn hiệu quả hơn so với bánh quy ít béo.

Ít calo: Một cốc dưa hấu chỉ chứa 45 calo. Vì vậy, bạn nên thay thế đồ ăn vặt bằng dưa hấu giúp cắt giảm calo và giảm cân.

Giảm đau nhức cơ bắp: Citrulline trong dưa hấu giúp tăng sản xuất oxit nitric, cải thiện lưu thông máu và giảm đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện.

Kiềm chế cơn thèm đồ ngọt: Dưa hấu có chứa đường tự nhiên, giúp thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt mà không nạp quá nhiều calo. Vì vậy, bạn nên tăng cường ăn dưa hấu để kiềm chế cơn thèm đồ ngọt và giúp giảm cân hiệu quả.

Giúp đốt cháy chất béo: Arginine chuyển hóa từ citrulline trong dưa hấu có thể giúp giảm mỡ cơ thể và tăng khối lượng cơ nạc.

Cải thiện tiêu hóa: Hàm lượng nước cao trong dưa hấu giúp hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Nguy cơ khi ăn dưa hấu quá nhiều

Ăn dưa hấu quá nhiều có thể gây đầy hơi, đau bụng ở người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS).

Có thể làm tăng đường huyết ở người tiểu đường. Thậm chí, có thể gây vàng da trong một số trường hợp hiếm gặp.

Ai nên hạn chế ăn dưa hấu?

Người bị dị ứng với phấn hoa và những người bị chứng đau nửa đầu nên hạn chế ăn dưa hấu.

Chế độ ăn dưa hấu có lành mạnh không?

Nếu bạn chỉ ăn dưa hấu trong thời gian dài có thể gây thiếu hụt chất dinh dưỡng. Nên kết hợp dưa hấu với chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng.

Cách kết hợp dưa hấu vào chế độ ăn uống

Bạn nên kết hợp dưa hấu trong món ăn nhẹ, làm salad, ép nước, làm kem, làm sốt salsa...

Dưa hấu là trái cây bổ dưỡng, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, cần ăn dưa hấu với lượng vừa phải và kết hợp với lối sống lành mạnh để đạt được kết quả tốt nhất.