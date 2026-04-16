Bữa sáng ngày nắng nóng: Nên chọn chuối hay cam để nạp năng lượng? 16/04/2026 09:01

(PLO)- Từ sự sảng khoái tức thì đến nguồn năng lượng bền bỉ, đây là tác động của chuối hay cam đối với cơ thể vào bữa sáng ngày nắng nóng.

Bữa sáng thường quyết định trạng thái của cơ thể trong suốt cả ngày. Từ mức năng lượng đến sự tập trung và cảm giác đói, bữa ăn đầu tiên đóng vai trò quan trọng.

Hãy chọn chuối nếu bạn cần năng lượng bền lâu hoặc có một buổi sáng bận rộn. Ảnh: AI.



Trong khi cà phê là lựa chọn phổ biến, trái cây vẫn là ưu tiên hàng đầu cho những ai tìm kiếm sự tự nhiên và dễ tiêu hóa. Chuối và cam là hai lựa chọn quen thuộc, bổ dưỡng và tiện lợi. Tuy nhiên, chúng tác động đến cơ thể theo những cách khác nhau. Hiểu được sự khác biệt này giúp bạn quyết định lựa chọn phù hợp nhất.

Chuối: Nguồn năng lượng bền vững

Chuối giàu carbohydrate, bao gồm glucose, fructose và sucrose, cung cấp năng lượng dễ hấp thụ. Một nghiên cứu trên tạp chí PLOS One nhấn mạnh chuối hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong các hoạt động thể chất kéo dài.

Chuối chứa chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Điều này cung cấp năng lượng ổn định, tránh sự tăng đột biến rồi sụt giảm lượng đường trong máu. Nghiên cứu cho thấy chất xơ làm chậm tiêu hóa, giúp giải phóng glucose dần dần.

Chuối có chỉ số đường huyết trung bình khoảng 51, hỗ trợ giải phóng năng lượng cân bằng. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần nguồn năng lượng duy trì dài giữa các bữa ăn.

Cam: Cung cấp năng lượng nhẹ nhàng và dưỡng ẩm

Ngược lại, cam có lượng calo và carbohydrate thấp hơn nhưng hàm lượng nước rất cao. Với gần 85-87% là nước, chúng góp phần bù nước cho cơ thể, duy trì sự tỉnh táo và giảm mệt mỏi.

Nghiên cứu trên tạp chí Public Health Nutrition cho thấy tiêu thụ cam liên quan đến chế độ ăn uống tốt hơn và cân bằng năng lượng. Vì cam nhẹ và dễ tiêu hóa, chúng cung cấp năng lượng nhanh chóng nhưng không kéo dài. Loại quả này thích hợp cho buổi sáng khi bạn chưa có cảm giác thèm ăn rõ rệt.

Giải phóng năng lượng: Tăng cường nhanh so với bền lâu

Chuối: Giàu carbohydrate, hỗ trợ giải phóng năng lượng bền vững. Cam: Ít tinh bột hơn, cung cấp đủ nước, giúp tăng cường năng lượng nhanh và nhẹ nhàng.

Chuối cung cấp lượng carbohydrate gần gấp đôi so với cam. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian duy trì năng lượng cho cơ thể.

Vai trò của chất điện giải và chất dinh dưỡng

Chuối đặc biệt giàu kali, khoáng chất thiết yếu hỗ trợ chức năng cơ bắp và chuyển hóa năng lượng. Trong khi đó, cam giàu vitamin C và nước, giúp cân bằng chất lỏng và giảm mệt mỏi do mất nước nhẹ. Cả hai đều đóng góp vào năng lượng theo những cách khác nhau, một bên cung cấp nhiên liệu, một bên cân bằng chất lỏng.

Bạn nên chọn loại nào vào buổi sáng?

Hãy chọn chuối nếu bạn cần năng lượng bền lâu hoặc có một buổi sáng bận rộn. Chọn cam nếu bạn muốn một thức uống nhẹ, bổ dưỡng và dễ tiêu hóa.

Trong một số trường hợp, việc kết hợp cả hai có thể mang lại hiệu quả cân bằng hơn. Cách này vừa cung cấp nước, vừa mang lại năng lượng bền vững.

Không có loại nào là tối ưu nhất cho buổi sáng. Chuối tốt hơn để cung cấp năng lượng lâu dài nhờ chất xơ. Cam mang lại sự sảng khoái và cấp nước tức thì. Sự lựa chọn đúng đắn phụ thuộc vào thói quen, khẩu vị và nhu cầu năng lượng của bạn.