Những thực phẩm giàu sắt cho bữa sáng bạn nên biết 17/01/2026 09:02

(PLO)- Nếu muốn bổ sung thực phẩm giàu sắt vào chế độ ăn, dưới đây là những lựa chọn ngon miệng để bạn bắt đầu ngày mới.

Thiếu sắt dẫn đến thiếu năng lượng, khó tập trung và hệ miễn dịch suy yếu. Một cách hiệu quả để cải thiện là lựa chọn thực phẩm có chủ đích vào bữa sáng. Bữa sáng quyết định năng lượng cả ngày và giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Duy trì đủ lượng sắt giúp bảo vệ sức khỏe hàng ngày và lâu dài. Ảnh: AI.



Ẩm thực cung cấp nhiều nguyên liệu như kê, đậu lăng, rau xanh. Chúng có thể chế biến thành bữa sáng bổ dưỡng mà không cần thay đổi thói quen hàng ngày. Chỉ cần thêm vài nguyên liệu hợp lý, bữa sáng sẽ trở thành nguồn cung cấp dưỡng chất thiết yếu.

Sắt rất cần thiết để sản xuất hemoglobin, giúp hồng cầu vận chuyển oxy khắp cơ thể. Thiếu sắt khiến bạn mệt mỏi, suy nhược tinh thần và dễ nhiễm trùng. Sắt cũng đóng vai trò quan trọng trong chức năng nhận thức và sức bền tổng thể. Duy trì đủ lượng sắt giúp bảo vệ sức khỏe hàng ngày và lâu dài.

Dưới đây là các lựa chọn bữa sáng giàu sắt nên bổ sung vào chế độ ăn.

Gạo ép với rau củ

Gạo ép dẹt kết hợp đậu phộng cung cấp sắt thực vật. Việc thêm rau bina, đậu Hà Lan hoặc ớt chuông sẽ làm tăng hàm lượng khoáng chất.

Thêm một chút nước cốt chanh trước khi ăn giúp tăng cường vitamin C, cải thiện khả năng hấp thụ sắt tự nhiên. Bữa sáng này lý tưởng cho những ngày cần món ăn cân bằng, không quá nặng bụng.

Bánh bột đậu xanh với rau bina

Bột đậu xanh là nguồn cung cấp sắt tự nhiên và giàu protein. Thêm rau bina thái nhỏ, hành tây và thảo mộc sẽ tăng hương vị lẫn giá trị dinh dưỡng.

Rau bina cung cấp sắt, trong khi các loại gia vị như thì là hỗ trợ tiêu hóa. Ăn kèm tương ớt tươi hoặc sữa chua sẽ tạo nên bữa sáng đầy đủ chất và dễ chế biến.

Bánh làm từ bột Ragi hoặc cháo bột Ragi

Ragi (kê) là một trong những nguồn sắt thực vật phong phú nhất. Món này có thể chế biến thành các món ăn sáng ngọt hoặc mặn.

Bánh dosa ragi giòn tan là khởi đầu tuyệt vời cho ngày mới. Cháo ragi ấm nóng trộn đường thốt nốt lại phù hợp với người thích món ăn nhẹ nhàng. Các món từ kê đặc biệt có lợi cho phụ nữ, trẻ em và người thiếu sắt.

Bánh đậu xanh với tương ớt bạc hà

Bánh đậu xanh giàu protein, chứa nhiều sắt và dễ tiêu hóa. Đậu xanh giúp duy trì năng lượng ổn định suốt buổi sáng.

Ăn kèm tương ớt bạc hà hoặc rau mùi giúp bổ sung vitamin C, tăng cường hấp thụ sắt. Món ăn này tuyệt vời cho những ai muốn tránh ngũ cốc tinh chế.

Món giá đỗ với chanh và hạt

Giá đỗ giàu sắt và khoáng chất nhờ quá trình nảy mầm. Món giá đỗ với hành tây, cà chua, hạt rang và chanh tạo nên bữa sáng thanh mát.

Chanh cung cấp vitamin C, hỗ trợ hấp thụ sắt tốt hơn. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai thích bữa ăn nhanh gọn, đơn giản mà vẫn đủ chất.

Cách cải thiện khả năng hấp thụ sắt tự nhiên

Khả năng hấp thụ khoáng chất phụ thuộc vào thói quen ăn uống hàng ngày. Dưới đây là những lưu ý nhỏ để tối ưu hóa lượng sắt:

Kết hợp sắt với vitamin C: Các loại cam quýt, cà chua, ớt giúp chuyển hóa sắt thành dạng dễ hấp thụ hơn.

Tránh uống trà và cà phê trong bữa ăn: Tannin làm giảm hấp thụ sắt. Tốt nhất nên uống một giờ trước hoặc sau bữa ăn.

Nấu bằng dụng cụ gang: Cách này làm tăng hàm lượng sắt trong món ăn một cách tự nhiên.

Bổ sung nguồn protein: Trứng, sữa, các loại đậu và hạt giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Không nấu quá chín rau lá xanh: Nấu chín nhẹ giúp bảo toàn dưỡng chất và cải thiện tiêu hóa.

Nếu muốn tăng lượng sắt, hãy bắt đầu ngày mới với những món ăn ngon miệng này.