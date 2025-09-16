10 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang thiếu sắt trầm trọng 16/09/2025 14:22

(PLO)- Khi cơ thể đang thiếu sắt trầm trọng sẽ phát ra nhiều tín hiệu cảnh báo như mệt mỏi, dễ cáu kỉnh, khó tập trung, chóng mặt và da tái nhợt.

Bởi vì sắt là vi chất thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của não bộ, hệ miễn dịch, cơ bắp, da, tóc và móng. Dưới đây là những dấu hiệu khi cơ thể thiếu sắt trầm trọng bạn nên biết.

Khi cơ thể đang thiếu sắt trầm trọng sẽ phát ra nhiều tín hiệu cảnh báo như mệt mỏi, dễ cáu kỉnh, khó tập trung, chóng mặt và da tái nhợt. Ảnh: AI.



Mệt mỏi và không thể tập thể dục

Sắt là thành phần chính của hemoglobin – protein trong hồng cầu có chức năng vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Khi thiếu sắt trầm trọng, việc cung cấp oxy đến não và cơ bắp bị suy giảm, dẫn đến tình trạng kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, uể oải và suy nhược. Thiếu sắt cũng khiến bạn dễ mệt mỏi khi hoạt động thể chất, không thể duy trì cường độ tập luyện như bình thường.

Rối loạn tâm trạng và suy giảm nhận thức

Sắt đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, đồng thời cung cấp oxy cho não. Khi lượng sắt dự trữ trong não thấp, các quá trình này bị gián đoạn, gây ra nhiều thay đổi về cảm xúc và nhận thức.

Đau đầu triền miên

Thiếu sắt trầm trọng ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình vận chuyển oxy lên não, gây ra các cơn đau đầu hoặc đau nửa đầu. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở phụ nữ, khi thiếu máu do thiếu sắt có thể làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của chứng đau nửa đầu.

Cảm giác chóng mặt

Tương tự như đau đầu, việc cung cấp máu giàu oxy lên não không đủ cũng gây ra cảm giác chóng mặt. Đây là thuật ngữ chung chỉ cảm giác quay cuồng, mất thăng bằng hoặc cảm giác sắp ngất.

Thèm ăn những thứ phi thực phẩm

Pica là hội chứng bất thường nhưng phổ biến ở người thiếu sắt trầm trọng, đặc trưng bởi cảm giác thèm ăn và tiêu thụ những chất không phải thức ăn. Một số chất phi thực phẩm thường được thèm ăn bao gồm: đất sét, bột ngô, phấn, bã cà phê, hoặc băng phiến.

Hội chứng chân không yên

Hội chứng này gây ra cảm giác khó chịu và thôi thúc không thể cưỡng lại việc di chuyển chân khi nghỉ ngơi, đặc biệt là vào ban đêm. Các chuyên gia cho rằng tình trạng này liên quan đến sự suy giảm chuyển hóa dopamine do nồng độ sắt trong não thấp.

Thay đổi trên da, tóc và móng

Sắt giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh cũng như sức sống của da, tóc và móng. Khi thiếu sắt trầm trọng, bạn có thể nhận thấy các dấu hiệu như da nhợt nhạt, đặc biệt là bên trong mí mắt dưới; tóc khô, yếu, dễ gãy hoặc rụng…

Cơ thể luôn có cảm giác lạnh

Thiếu sắt trầm trọng có thể khiến bạn nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Khi nồng độ sắt thấp, cơ thể giảm lượng oxy cung cấp cho toàn bộ cơ thể. Để giữ nhiệt, các mạch máu ở tay và chân sẽ co lại, dẫn đến lưu thông máu kém và khiến bạn luôn có cảm giác lạnh.

Khó thở

Thiếu sắt làm giảm lượng hemoglobin trong máu, dẫn đến mức oxy trong máu bị hạn chế. Do đó, nhịp thở của bạn có thể tăng lên, gây ra cảm giác khó thở, hụt hơi, đặc biệt khi hoạt động mạnh.

Đánh trống ngực

Để bù đắp cho lượng oxy giảm sút, tim phải đập mạnh và nhanh hơn để bơm máu đến các cơ quan quan trọng. Điều này gây ra tình trạng hồi hộp, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thiếu sắt trầm trọng cũng có thể làm tăng nguy cơ suy tim, khi tim không thể bơm máu hiệu quả như bình thường.