Những nhóm người cần thận trọng khi uống nước mía giải nhiệt mùa nắng nóng 12/04/2026 14:47

(PLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt phổ biến nhưng việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng từ chuyên gia về việc tiêu thụ nước mía.

Nước mía có vị ngọt tự nhiên, không chứa đường nhân tạo, mang lại hương vị tươi mát và thoang thoảng mùi cỏ. Loại thức uống này giúp làm mát cơ thể, chứa các axit hữu cơ, chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và carbohydrate tự nhiên. Mặc dù uống nước mía có nhiều lợi ích, các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần thận trọng và sử dụng điều độ.

Tiến sĩ Saurav Shishir Agrawal, chuyên gia tư vấn cao cấp về nội tiết và tiểu đường tại Bệnh viện Medanta (Ấn Độ), chia sẻ: "Nước mía là nguồn cung cấp năng lượng tức thì tuyệt vời, giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước. Nó cũng hỗ trợ sức khỏe làn da và xương khớp".

Theo Tạp chí Dược phẩm (The Pharma Journal), một ly nước mía 100 ml chứa các thành phần dinh dưỡng sau: 242 kcal năng lượng, 0,16 gam protein, 0,40 gam chất béo, 0,56 gam chất xơ, 12,85 gam đường tự nhiên, 150 mg kali, 1,16 mg natri, 13,03 mg magie và 1,12 mg sắt.

Theo Tạp chí Nghiên cứu Thực phẩm và Dinh dưỡng, nước mía chủ yếu bao gồm nước và carbohydrate đơn giản. Thành phần này giúp cung cấp năng lượng tức thì và khắc phục tình trạng mất nước. Tiến sĩ Agrawal cho biết, nhờ hàm lượng chất điện giải và đường cao, đây là thức uống rất tốt cho vận động viên.

Bên cạnh đó, nước mía chứa nhiều khoáng chất như kali, canxi, magie và các hợp chất thực vật giúp giảm tổn thương tế bào. Điều này hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Đáng chú ý, nước mía tươi giữ lại các dưỡng chất bị mất đi trong quá trình tinh chế đường. Trong đó có crom, chất giúp cải thiện quá trình chuyển hóa glucose và giảm sự tăng đột biến lượng đường trong máu so với đường tinh luyện.

Tuy nhiên, nước mía cũng có nhược điểm do hàm lượng đường tự nhiên và calo cao. Một khẩu phần thông thường có thể gây tăng nhanh lượng đường trong máu. Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với người mắc bệnh tiểu đường, tiền tiểu đường hoặc kháng insulin. Tiến sĩ Gurusangappa S. Mudagall, chuyên gia tư vấn nội tiết tại Bệnh viện Manipal, giải thích việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm rối loạn kiểm soát đường huyết.

Các chuyên gia khuyến cáo người lớn khỏe mạnh có thể thỉnh thoảng uống nước mía với lượng nhỏ để bù nước. Tuy nhiên, nước mía phải được làm và bảo quản tươi. Những người mắc bệnh tiểu đường, béo phì, gan nhiễm mỡ hoặc hội chứng chuyển hóa nên hạn chế hoặc tránh sử dụng. Không nên dùng nước mía như một loại đồ uống bổ sung sức khỏe thường xuyên.