Giải mã video TikTok: Mật mía có thực sự bổ hơn mật ong? 06/11/2025 14:18

(PLO)- Mật mía và mật ong đều có lợi ích cho sức khỏe, nhưng mỗi loại mật đều có ưu điểm riêng.

Một video TikTok gần đây tuyên bố rằng mật mía giàu dinh dưỡng hơn mật ong, khơi mào một cuộc tranh luận về việc lựa chọn chất tạo ngọt nào tốt hơn. Các chuyên gia cho biết câu trả lời vẫn chưa rõ ràng.

Mật mía có phải là chất tạo ngọt lành mạnh hơn mật ong không?. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Mật mía có phải là chất tạo ngọt lành mạnh hơn mật ong không?

Người tạo ra video TikTok về lợi ích của mật mía đã trích dẫn Điểm Dinh dưỡng (Nutrivore Score), một phép đo thành phần dinh dưỡng của một loại thực phẩm nhất định. Mật mía có Điểm Dinh dưỡng (Nutrivore Score) là 367, trong khi mật ong có Điểm Dinh dưỡng (Nutrivore Score) là 20.

Tuy nhiên, điều đó không phản ánh toàn bộ câu chuyện. Bà Julia Zumpano, RD, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Dinh dưỡng Con người thuộc Bệnh viện Cleveland (Hoa Kỳ), chia sẻ: "Mật mía không hẳn 'tốt' hơn mật ong. Điều này phụ thuộc vào những gì bạn mong muốn nhận được từ việc sử dụng nó. Mỗi loại có thành phần dinh dưỡng và công dụng khác nhau".

Việc nói về các chất dinh dưỡng có trong mật mía tính theo calo không hữu ích lắm khi đi mua sắm thực phẩm hoặc quyết định cách đa dạng hóa chế độ ăn uống của bạn.

Chuyên gia cho rằng nói về thực phẩm theo cách chúng ta ăn – ví dụ như bằng thìa canh – sẽ hữu ích hơn đối với người bình thường. "Nói về lượng calo bằng calo là một cách thổi phồng con số một cách thái quá. Nó không thực sự giúp ích gì khi chúng ta ăn uống", chuyên gia nói thêm.

Mật mía có nhiều khoáng chất hơn

Bà Zumpano cho biết mật mía có nhiều khoáng chất hơn, trong khi mật ong chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Cứ một thìa canh mật mía thì có lượng canxi gấp khoảng 41 lần, lượng sắt gấp 10 lần, lượng mangan gấp đôi và lượng biotin và kali gấp 27 lần so với mật ong.

"Mặc dù những sự gia tăng này nghe có vẻ ấn tượng, nhưng khi bạn xem xét các con số một cách khách quan, bạn có thể thấy việc chuyển từ mật ong sang mật mía có thể làm tăng lượng chất dinh dưỡng nạp vào cơ thể một chút, nhưng có lẽ sẽ không có tác động lớn đến sức khỏe tổng thể của bạn", chuyên gia nhận định.

Khi thêm một thìa mật mía vào trà có thể giúp bạn hấp thụ nhiều canxi hơn so với khi dùng mật ong, "nhưng nó vẫn chỉ cung cấp khoảng 4% lượng canxi mà người trưởng thành cần trong một ngày".

Ngoài những chất trên, mật mía còn chứa nhiều niacin, magie, choline và axit pantothenic hơn mật ong. Mật ong chứa ít natri hơn nhiều so với mật mía. Cứ một thìa canh mật mía thì có hàm lượng natri cao hơn mật ong tới 780% – hay gấp 9 lần – một loại khoáng chất mà chúng ta nên tránh.

"Sự khác biệt ở đây thậm chí còn không đáng kể hơn vì 7 miligam trên một thìa canh chỉ ít hơn 1% so với giới hạn khuyến nghị hàng ngày. Tuy nhiên, điều này cho thấy bạn có thể nhìn nhận các con số theo cách khác nhau để khiến chúng trông có vẻ không đúng sự thật", chuyên gia nhấn mạnh.

Cách lựa chọn giữa mật mía và mật ong làm chất tạo ngọt

Bạn nên chọn bất kỳ tùy chọn nào bạn thích trừ khi bạn có nhu cầu ăn kiêng cụ thể.

Những người theo chế độ ăn thuần chay có thể được hưởng lợi từ việc bổ sung canxi và sắt vào chế độ ăn uống của mình, trong khi lượng canxi và sắt bổ sung trong mật mía có thể không đáng kể đối với những người thường xuyên ăn sữa, thịt gia cầm hoặc thịt.

Nếu bạn không có nhu cầu ăn kiêng cụ thể, lựa chọn mật mía hoặc mật ong sẽ tùy thuộc vào sở thích của bạn.

Mật mía có hương vị đậm đà hơn, phức tạp hơn và hơi đắng hơn mật ong, trong khi mật ong lại nhẹ hơn và ngọt hơn mật mía.