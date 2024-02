Nắng nóng kéo dài uống nước mía cần cẩn trọng điều gì?

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực miền Đông Nam Bộ. Chính vì thế, nhiều ngày nay các mặt hàng như nước mía trở thành thức uống được nhiều người lựa chọn.

Cẩn trọng nước mía vỉa hè

Nước mía là thức uống được nhiều người lựa chọn dịp nắng nóng. Ảnh: HẠ QUYÊN

Với giá thành rẻ, dễ uống, nước mía có thể uống nhiều cốc cùng một lúc. Tuy nhiên theo Cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đây cũng là thức uống tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm, nhất là đối với nước mía vỉa hè.

“Nước mía có nhiều đường nên là môi trường lý tưởng của các loại vi khuẩn phát triển, nhất là trong hoàn cảnh thiếu vệ sinh và nhiệt độ nóng ẩm mùa hè. Ruồi nhặng cũng rất thích đồ ngọt nên những cửa hàng này thu hút chúng bay đến nhiều, trong khi tình hình vệ sinh của những quán nước mía vỉa hè lại rất kém”- Cục an toàn thực phẩm viết trên website.

Theo đơn vị này, một số nơi mía sạch để lẫn lộn với mía bẩn, mía được ngâm nước lã để tăng lượng nước, ruồi nhặng bâu vào những thân mía đã róc sẵn chờ ép cho khách, bâu cả vào cốc đựng nước mía, máy ép nước mía…

Đây là những hình ảnh đáng sợ về mặt vệ sinh của các hàng nước mía bình dân đang được bán rất chạy trong mùa hè hiện nay.

Chưa kể, một số nơi còn ngâm mía trong những thùng nước pha đường hóa học có độ ngọt cao hơn đường mía gấp mấy trăm lần để tăng độ ngọt, hay đá được làm từ nước không sạch…

Do đó, Cục an toàn thực phẩm lưu ý người dân nên cẩn trọng khi mua nước mía vỉa hè tại các điểm kém an toàn.

Nước mía nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe

Dù vậy, Cục nhấn mạnh, mía là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ngoài thành phần cơ bản là các loại đường chiếm khoảng 70%, thì còn chứa đạm, chất béo, chất bột và nhiều loại khoáng chất, các vitamin và khoảng gần 30 loại axit hữu cơ.

Vì vậy mía không những có vị ngọt dễ chịu hợp với khẩu vị mọi người mà còn cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Cũng theo đơn vị này, ngoài giá trị ăn uống, mía còn là vị thuốc tốt được sử dụng trong Đông y.

Sau tết: TP.HCM cảnh báo về các quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe (PLO)- Một số trang mạng xã hội đã mạo danh bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, cơ quan y tế để quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

HẠ QUYÊN