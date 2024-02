Ăn những siêu thực phẩm này sẽ giúp làm chậm lão hóa sau tuổi 40

(PLO)- Ăn trái bơ, cà chua, hạnh nhân, việt quất... là những siêu thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C giúp làm chậm quá trình lão hóa sau tuổi 40.

Dưới đây là 10 siêu thực phẩm bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của mình để giúp làm quá trình lão hóa.

Ăn trái bơ, cà chua, hạnh nhân, việt quất là những siêu thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C giúp làm chậm quá trình lão hóa sau tuổi 40. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Quả việt quất

Quả việt quất là siêu thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa được gọi là flavonoid, giúp chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm, hai nguyên nhân chính gây ra lão hóa.

Theo tạp chí Scientific Reports, quả việt quất giúp cải thiện khả năng phục hồi cơ bắp và giảm tổn thương cũng như đau nhức sau khi tập luyện.

Dâu tây

Dâu tây là siêu thực phẩm cung cấp vitamin C và các hợp chất thực vật giúp làm giảm quá trình lão hóa. Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bệnh Alzheimer, việc bổ sung đủ vitamin C có thể giúp bảo vệ bạn khỏi sự suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Thậm chí, nó có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương gốc tự do và giảm nguy cơ mắc bệnh tim cũng như ung thư.

Trái bơ

Bơ rất giàu chất béo lành mạnh, đặc biệt là chất béo không bão hòa đơn, giúp nuôi dưỡng làn da và giảm viêm, thúc đẩy vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Bơ còn chứa vitamin E, có thể giúp giảm viêm, thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh và giúp tăng cường sức khỏe làn da bằng cách phục hồi làn da bị tổn thương và tăng sản xuất collagen.

Hạnh nhân

Hạnh nhân rất giàu vitamin E, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím và thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo da.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Phytotherapy Research, những phụ nữ sau mãn kinh ăn hạnh nhân như một món ăn nhẹ hàng ngày đã nhận thấy trung bình kích thước và cường độ nếp nhăn trên da của họ giảm nhiều hơn.

Trái lựu

Lựu là loại trái cây giàu chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim, cải thiện sức khỏe não bộ và nhận thức, đồng thời giúp bảo vệ làn da của bạn khi bạn già đi.

Nghệ

Nghệ là một siêu thực phẩm có liên quan đến lợi ích chống lão hóa. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Molecules cho thấy kết quả sử dụng nghệ như một chất bổ sung cho nam giới trung niên và phụ nữ sau mãn kinh, lưu ý rằng nghệ có tác dụng bảo vệ mạnh mẽ chống lại tổn thương do stress oxy hóa.

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười là một trong những siêu thực phẩm được biết là giúp chống lại các gốc tự do này nhờ khả năng chống oxy hóa của chúng.

Một nghiên cứu do Đại học Cornell thực hiện và công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy hạt dẻ cười có khả năng chống oxy hóa cao. Nó ngang với các loại thực phẩm chứa chất chống oxy hóa phổ biến như quả việt quất, quả lựu...

Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp protein nạc tuyệt vời, một chất dinh dưỡng quan trọng để duy trì khối lượng cơ bắp và đặc biệt quan trọng đối với người lớn tuổi. Nó là siêu thực phẩm giàu axit béo omega-3, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Cà chua

Cà chua là siêu thực phẩm quan trọng giúp làm chậm quá trình lão hóa. Bởi nó chứa chất chống oxy hóa lycopene, giúp chống lại các gốc tự do gây ra lão hóa.

Cùng với việc chống lại các gốc tự do, lượng lycopene cao đã được chứng minh là giúp giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giúp giảm nguy cơ đột quỵ...

Ngoài tất cả những lợi ích chống lại các bệnh liên quan đến tuổi tác, lycopene còn được biết là giúp giảm tác hại đối với da.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh rất giàu vitamin E và K, có thể ngăn ngừa mất trí nhớ và giúp giảm tuổi não của chúng ta.

Trong một nghiên cứu do Học viện Thần kinh học Hoa Kỳ công bố, ăn một khẩu phần rau xanh mỗi ngày có liên quan đến sự suy giảm nhận thức ít liên quan đến tuổi tác hơn, không chỉ vì hàm lượng vitamin K mà còn vì các hợp chất thực vật chống oxy hóa như lutein, beta carotene và mức độ dinh dưỡng của chúng như folate và nitrat.

Những loại rau xanh này còn chứa carotenoids, có thể giúp bảo vệ mắt chống lại tổn thương do oxy hóa và giúp bảo vệ trái tim.

7 siêu thực phẩm nên ăn để kiểm soát lượng đường trong máu (PLO)- Thêm những siêu thực phẩm này vào chế độ ăn uống của bạn để kiểm soát lượng đường trong máu.





PHƯƠNG LÊ