Các siêu thực phẩm tuyệt vời giúp tăng cường miễn dịch

Hệ thống miễn dịch là hệ thống phòng thủ tốt nhất để chống lại bệnh tật và nhiễm trùng. Việc tăng cường hệ thống này bằng sự kết hợp các chất dinh dưỡng cũng như các biện pháp lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, tập thể dục và giảm căng thẳng sẽ có hiệu quả trong việc tránh bệnh tật.

Một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm nhiều loại vitamin, khoáng chất, chất xơ và các vi chất dinh dưỡng khác sẽ giúp tăng cường miễn dịch. Ảnh: Hindustantimes.

Dưới đây là các loại thực phẩm dễ tìm, có sẵn trong nhà bếp sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch.

Quả có múi

Vitamin C được coi là chất dinh dưỡng quan trọng để chống nhiễm trùng và tăng cường miễn dịch. Trái cây có múi rất giàu Vitamin C. Vitamin C đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu, là thành phần chính của hệ thống miễn dịch.

Rau lá xanh

Rau lá xanh là kho chứa vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin A, C và K, một số vitamin B (bao gồm folate) và kali.

Những thứ này cần thiết để vừa tăng cường hệ thống miễn dịch cũng như duy trì một cơ thể khỏe mạnh tổng thể. Chúng cũng được biết là giúp ngăn ngừa một số bệnh.

Vì vậy, bạn nên kết hợp các loại rau lá xanh vào chế độ ăn uống để góp phần tăng cường miễn dịch tổng thể. Những loại rau này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa.

Sữa chua và men vi sinh

Probiotic, được tìm thấy trong sữa chua và các thực phẩm lên men khác, thúc đẩy sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn đường ruột.

Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có liên quan đến hệ thống miễn dịch mạnh hơn, khiến những thực phẩm này trở thành một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của mỗi người để tăng cường miễn dịch.

Tỏi và gừng

Tỏi và gừng chứa đầy chất chống oxy hóa và có đặc tính chống vi rút và chống viêm. Thêm chúng vào bữa ăn hoặc trong trà buổi sáng, có thể giúp bạn tận dụng các đặc tính tăng cường miễn dịch của chúng. Tỏi và gừng đã được công nhận về tác dụng chống viêm và chống oxy hóa.

Các loại hạt

Một số ít các loại hạt không chỉ giúp hạn chế cơn đói giữa các bữa ăn mà còn tăng cường miễn dịch mạnh mẽ.

Các loại hạt như hạnh nhân, hạt hướng dương và hạt lanh cung cấp nguồn vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh phong phú. Những thành phần này hỗ trợ chức năng miễn dịch tổng thể và góp phần duy trì sức khỏe tối ưu.

Củ nghệ

Được biết đến với đặc tính chống viêm, vì nó chứa chất curcumin, có thể giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch. Do đó, bạn phải kết hợp nghệ vào nấu ăn hàng ngày hoặc dùng nó như một loại đồ uống sữa vàng để tăng cường miễn dịch.

Trà xanh

Chất chống oxy hóa trong trà xanh, chẳng hạn như epigallocatechin gallate (EGCG), có liên quan đến việc tăng cường chức năng miễn dịch. Vì vậy, bạn nên thay thế cà phê bằng trà xanh để tăng cường khả năng miễn dịch.

Quả mọng

Các loại quả mọng, bao gồm quả việt quất, dâu tây và quả mâm xôi, rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ. Vì vậy, bổ sung nhiều loại quả mọng trong chế độ ăn uống để có được lợi ích hỗ trợ miễn dịch.

Thịt gia cầm và protein nạc

Các nguồn protein nạc như thịt gà rất cần thiết cho quá trình tổng hợp kháng thể và protein của hệ miễn dịch. Do đó cân bằng các protein này trong bữa ăn là rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể, đặc biệt giúp tăng cường miễn dịch.

Uống đủ nước

Việc hấp thụ các chất dinh dưỡng phù hợp cũng quan trọng như uống đủ nước và giữ nước. Nước hỗ trợ hệ thống miễn dịch bằng cách giúp các tế bào hoạt động tối ưu và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

PHƯƠNG LÊ