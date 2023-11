6 đồ uống tăng cường miễn dịch tốt nhất để chống lại cảm cúm

Hệ thống miễn dịch là mạng lưới phòng thủ tự nhiên của cơ thể bao gồm các tế bào, mô và cơ quan giúp bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, vi rút, nấm và các chất có hại khác.

Do đó, ăn uống đúng cách và uống đồ uống có lợi cũng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ.

Dưới đây là một số đồ uống giúp tăng cường miễn dịch mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Nước là một loại đồ uống quan trọng để giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động tốt. Vì cơ thể chúng ta có khoảng 60-70% trọng lượng là nước và mọi chức năng cơ thể đều cần nước, nên uống đủ lượng nước là tốt nhất.

Khi cơ thể bị mất nước, nó có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn và virus. Đó là lý do tại sao việc đảm bảo uống lượng nước tối ưu cho nhu cầu cơ thể mỗi ngày là rất quan trọng.

Nước còn hỗ trợ hệ thống miễn dịch như hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và duy trì màng nhầy trong mũi, miệng và cổ họng. Đó thường là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại mầm bệnh và rào cản tự nhiên đối với nhiễm trùng.

Nước cũng là thành phần thiết yếu của dịch bạch huyết, cung cấp các tế bào bạch cầu giúp chống nhiễm trùng.

Trà xanh là một loại đồ uống tuyệt vời khác giúp tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Loại đồ uống rất giàu flavonoid polyphenol có lợi cho sức khỏe, từ giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số bệnh ung thư đến kiểm soát tình trạng viêm.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Molecules Hoa Kỳ, loại đồ uống này tăng cường khả năng miễn dịch thông qua các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào chống lại quá trình oxy hóa và các loại oxy phản ứng.

Trà xanh còn có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh tật và nhiễm trùng nhờ khả năng chống oxy hóa. Nó cũng có nhiều lợi ích tăng cường sức khỏe.

Đây là loại đồ uống lên men giống như sữa chua được làm từ nhiều loại sữa khác nhau như bò, cừu và dê.

Đồ uống này rất giàu các loại men vi sinh có lợi khác nhau giúp giữ cân bằng hệ vi sinh vật đường tiêu hóa.

Kefir chứa vi khuẩn có lợi chính là Lactobacillus kefiri, trong khi các chế phẩm sinh học chính của sữa chua truyền thống là Lactobacillus bulgaricus và Streptococcus thermophilus.

Một bài báo đánh giá đăng trên tạp chí Nutrients đã báo cáo rằng đồ uống kefir cung cấp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm, chữa lành vết thương và nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Loại đồ uống này là một lựa chọn tuyệt vời để giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Vì vậy bạn có thể kết hợp gừng tươi và nước cốt chanh cùng nước nóng để có một đồ uống tốt cho cơ thể.

Loại đồ uống này rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa được biết là giúp bảo vệ tế bào chống lại tổn thương oxy hóa.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Chất chống oxy hóa, vitamin C cũng cung cấp các đặc tính chống viêm và giúp giảm phản ứng miễn dịch tiêu cực.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, đồ uống này còn sở hữu hơn 100 hợp chất hoạt tính sinh học giúp chống buồn nôn, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, cải thiện lipid máu, giảm viêm và hơn thế nữa.

Nước cam, bưởi là đồ uống có khả năng chống lại vi-rút cảm lạnh hoặc cúm và hỗ trợ hệ thống miễn dịch luôn khỏe mạnh.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Frontiers in Immunology Hoa Kỳ, vitamin C và folate trong đồ uống này giúp duy trì hàng rào miễn dịch và bảo vệ nhiều loại tế bào miễn dịch.

Hơn nữa, các hợp chất hoạt tính sinh học trong đồ uống cam, bưởi có tác dụng chống viêm để hỗ trợ khả năng miễn dịch.

Cả loại đồ uống đều giàu chất dinh dưỡng và cung cấp hơn 100% tổng lượng vitamin C chúng ta cần mỗi ngày. Loại đồ uống này cũng cung cấp vitamin A và folate.

Nước ép cà chua rất giàu vitamin C cũng như lycopene, một loại caroten chống oxy hóa có lợi. Ngoài ra, đồ uống này có nhiều đặc tính tăng cường sức khỏe và được biết là giúp giảm viêm.

PHƯƠNG LÊ