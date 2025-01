8 sai lầm khi giảm cân sau tuổi 50 và cách khắc phục

Nhiều người gặp khó khăn trong việc giảm cân khi bước vào độ tuổi trung niên. Tuy nhiên, bằng cách nhận biết và khắc phục những sai lầm phổ biến, bạn hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu giảm cân của mình.

Dưới đây là 8 sai lầm thường gặp và cách khắc phục.

Khối lượng cơ tự nhiên giảm theo tuổi tác, một quá trình được gọi là teo cơ. Mất cơ có thể dẫn đến quá trình trao đổi chất chậm hơn và khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Nhiều người sau tuổi 50 chỉ tập trung vào bài tập tim mạch, nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để đốt cháy calo, nhưng việc bỏ qua tập luyện sức bền có thể cản trở sự giảm cân. Do đó, muốn giảm cân sau tuổi 50 nên tập luyện sức bền 2 lần/tuần, tập trung vào các nhóm cơ chính.

Bỏ qua protein: Protein cần thiết cho cơ bắp, cảm giác no và trao đổi chất. Do đó, muốn giảm cân sau tuổi 50 thì cần ăn đầy đủ protein. Bạn nên bổ sung protein vào mỗi bữa ăn (thịt nạc, cá, trứng, đậu phụ, các loại đậu...).

Chế độ ăn kiêng khắc nghiệt có thể gây hại cho sức khỏe, làm chậm trao đổi chất, mất cơ và dẫn đến tăng cân trở lại (yo-yo). Vì vậy, người muốn giảm cân sau tuổi 50 nên thực hiện những thay đổi bền vững, dần dần, ưu tiên thực phẩm nguyên chất, khẩu phần ăn cân bằng.

Thiếu ngủ làm tăng cảm giác thèm ăn, ảnh hưởng đến hormone điều chỉnh cơn đói và tích trữ mỡ. Do đó, bạn cần ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm, tạo thói quen ngủ lành mạnh.

Đánh giá thấp tác động của căng thẳng: Căng thẳng mãn tính làm tăng cortisol, gây tăng cân và thèm ăn đồ ngọt. Do đó, bạn nên quản lý căng thẳng bằng các phương pháp như đi bộ, hít thở sâu, thực hành chánh niệm...

Lối sống ít vận động làm giảm quá trình đốt cháy calo, gây tăng cân. Đặc biệt, người muốn giảm cân sau tuổi 50 không nên lười vận động. Do đó, bạn nên tăng cường vận động, di chuyển nhiều hơn trong ngày để giảm cân hiệu quả.

Trao đổi chất chậm lại theo tuổi tác, nên cần ít calo hơn. Vì vậy, muốn giảm cân sau tuổi 50 cần điều chỉnh khẩu phần ăn cho phù hợp, đặc biệt ăn uống chánh niệm, sử dụng đĩa nhỏ hơn, ăn nhiều rau.

Tập luyện quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể gây tăng cân. Do đó, bạn cần có ngày nghỉ ngơi để phục hồi. Khi bạn nghỉ ngơi đủ, bổ sung các hoạt động cường độ thấp vào ngày phục hồi sẽ giúp giảm cân hiệu quả.