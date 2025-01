Những chuyển biến tích cực sau nửa tháng thực hiện Nghị định 168 16/01/2025 06:00

(PLO)- Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước đã có những chuyển biến rõ rệt sau khi triển khai Nghị định 168. Th.S Lưu Đức Quang, Giảng viên trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đã có những đánh giá việc thực hiện nghị định 168 sau 2 tuần triển khai.

Những chuyển biến tích cực sau nửa tháng thực hiện Nghị định 168

Nghị định 168 có tên gọi đầy đủ là “Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe” có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Sau 2 tuần triển khai thực hiện, theo đánh giá của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tình hình trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước trong nửa tháng 1/2025 đã có những chuyển biến rõ rệt. Liên quan đến vấn đề này, trong chuyên mục Nhận định hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Th.S Lưu Đức Quang, Giảng viên trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM để lắng nghe những phân tích, đánh giá việc thực hiện nghị định 168 sau 2 tuần triển khai. Mời quý vị cùng theo dõi.