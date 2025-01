Thời tiết ngày 15-01: Rét đậm kéo dài, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc chìm trong lạnh giá 15/01/2025 07:13

Dự báo thời tiết ngày 15-01, đợt không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ, khiến các khu vực này duy trì thời tiết rét lạnh. Miền Trung có mưa rải rác trong ngày 15 và 16/1, với đợt lạnh kéo dài đến 20/1. Gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3 ở đất liền và cấp 3-4 ở ven biển. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động từ 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ có thể xuống dưới 5 độ C, và khu vực từ Quảng Bình đến Huế từ 14-17 độ C. Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Gió Đông Bắc ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-5m, gây biển động mạnh. Khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau cũng có gió mạnh và sóng biển cao 4-6m.