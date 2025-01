Tin nóng 13-1: Ám ảnh khúc cua tử thần, xe tải chở lá dong đâm vào nhà dân, 6 người tử vong 13/01/2025 20:05

Xe tải chở lá dong đâm vào nhà dân ở Kỳ Sơn - Nghệ An khiến 6 người trong một gia đình tử vong; Xe tải va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong trên cầu Nhật Tân, Hà Nội; Cháy trụ sở UBND tỉnh Bình Phước, cột khói bốc cao hàng chục mét; Danh tính 3 đối tượng đánh hội đồng dã man tài xế taxi ở Bình Dương; Bắt khẩn cấp 2 cha con đánh người do mâu thuẫn giao thông ở TP.HCM; Cảnh sát thu giữ cây kiếm người đàn ông dùng uy hiếp công nhân ở Nha Trang; Côn đồ, hung hăng nơi công cộng: Đâu chỉ xin lỗi là xong!; Nhiệt độ -2°C, băng giá và sương muối bao phủ trắng xóa Mường Lống, Nghệ An; Nhiều tỉnh miền Bắc rét dưới 3 độ C, Hà Nội sáng sớm rét buốt 7,3 độ C; Nam bộ có nơi 19 độ, người dân TP.HCM lạnh buốt khi ra đường; Miền Bắc chìm trong rét buốt, không khí lạnh duy trì cả tuần tới.