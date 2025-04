Thời tiết ngày 12-04: Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, Trung Bộ, Nam Bộ mưa giông 12/04/2025 07:50

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 12-04, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và lan rộng sang phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó tiếp tục tác động đến Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật trên cấp 6. Thời tiết sẽ chuyển lạnh từ đêm 12/4 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi chuyển rét. Từ đêm 13-14/4, nền nhiệt giảm sâu, đêm và sáng trời rét. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16-19 độ C tại Bắc Bộ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-20 độ C. Không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc Bộ từ gần sáng 12/4. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nguy cơ kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh