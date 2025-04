Thời tiết ngày 13-04: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, nhiều khu vực có mưa giông 13/04/2025 07:40

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh, thời tiết ngày 13-04, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết trong ngày và đêm 13/4 tại khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra kèm theo mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn (trên 80mm/6 giờ) tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi dốc.