Nhiều tỉnh miền Bắc rét dưới 3 độ C, Hà Nội sáng sớm rét buốt 7,3 độ C 13/01/2025 17:02

(PLO)- Ngày 13-01, các tỉnh thành miền Bắc rét và Thanh Hóa, Nghệ An trải qua đợt rét đậm, có nơi rét hại, với nhiệt độ xuống dưới 3 độ C, mức thấp nhất từ đầu mùa.

Các tỉnh thành miền Bắc như Hà Nội có nhiệt độ sáng sớm 7,3 độ C, các tỉnh miền núi Lai Châu, Điện Biên, Sơn La giảm còn 5-8 độ C. Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vài nơi, trời rét. Các khu vực khác có mưa rào. Dự báo trong 1-2 giờ tới, nhiệt độ tại các khu vực này ít thay đổi. Nam Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, làm giảm nhiệt độ dưới 20 độ C vào sáng sớm, tạo điều kiện thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Miền Nam trời ít mây, ngày nắng, ban đêm và sáng sớm lạnh.

Thời tiết miền Bắc rét ảnh hưởng nhiều đến đời sống, hoạt động kinh tế - xã hội.