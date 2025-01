Tin nóng 14-1: Đã tìm thấy bé gái bị người lạ dẫn khỏi trường mầm non ở Hải Phòng 14/01/2025 19:11

(PLO)- Bé gái bị người lạ dẫn khỏi trường mầm non được tìm thấy; Truy tố 3 tội danh với bác sĩ ‘mất tính người’ đã đoạt mạng người tình ở Đồng Nai; Sát hại chị dâu vì ghen với anh ruột.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Hương thông tin về vụ bé gái bị người lạ dẫn khỏi trường mầm non; Truy tố 3 tội danh với bác sĩ ‘mất tính người’ đã đoạt mạng người tình ở Đồng Nai; Sát hại chị dâu vì ghen với anh ruột; Vụ tai nạn 6 người tử vong ở Nghệ An: Xe tải mới mua lại được hơn 10 ngày; Ô tô lao xuống biển Nha Trang: Tài xế chưa ra trình diện, 4 cô gái đi cùng đã xác định được danh tính; Xe sang Mercedes rơi xuống biển ở Nha Trang phải đối mặt với hư hỏng mức nào?; Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông cầm kiếm đe dọa nhân viên môi trường ở Nha Trang; Mùa 2024-2025, miền Bắc ít mưa, Tết Nguyên đán dự báo rét khô; Khuyến cáo người dân ứng phó với không khí lạnh và gió mạnh trên biển.