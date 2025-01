Tin nóng 15-1: Cục CSGT thông tin về tình hình giao thông sau nửa tháng thực hiện Nghị định 168 15/01/2025 21:09

Tin nóng 15-1: Vượt đèn đỏ ‘đếm trên đầu ngón tay’, 12.000 tài xế bị trừ điểm sau khi áp dụng Nghị định 168; Xe máy hết đường né phạt nguội; Mẹ cháu bé mất tích cảm ơn cộng đồng, nói lý do vụ việc là do ‘cô gái quý mến cháu’; Tăng cường kiểm soát đưa đón trẻ tại trường học; Bé gái bị người lạ vào trường dẫn đi, tạm đình chỉ 2 giáo viên chủ nhiệm’; Khoảnh khắc người dân giải cứu bé gái nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng; Công an, VKS đưa người 'nhậu xỉn là ném đá nhà hàng xóm’ đến hiện trường diễn lại sự việc; Công an, VKS đưa người 'nhậu xỉn là ném đá nhà hàng xóm’ đến hiện trường diễn lại sự việc; Xe tải lật trên Quốc lộ 22, bốn người đi xe máy thoát chết trong gang tấc.