8 loại thực phẩm tốt nhất cho sức khoẻ mắt 16/01/2025 14:21

(PLO)- Các loại thực phẩm này là nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, cùng với các chất dinh dưỡng quan trọng khác như vitamin C, vitamin E, kẽm, omega-3… tốt cho sức khoẻ mắt.

Dưới đây là tám loại thực phẩm tốt nhất để ăn cho sức khoẻ của mắt.

Khoai lang là thực phẩm giàu vitamin A, cần thiết cho sức khỏe giác mạc và thị lực. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm giàu vitamin A, cần thiết cho sức khỏe giác mạc và thị lực. Bên cạnh đó, khoai lang còn chứa nhiều beta-carotene - tiền chất của vitamin A rất tốt cho sức khoẻ mắt.

Rau bina và cải xoăn

Rau lá xanh đậm như rau bina, cải xoăn giàu lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa bảo vệ võng mạc, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin dồi dào. Đặc biệt là trứng gà được nuôi bằng chế độ ăn giàu dinh dưỡng. Do đó, ăn trứng thường xuyên sẽ giúp duy trì thị lực và tốt cho sức khoẻ tổng thể.

Con hàu

Hàu là một trong những thực phẩm giàu kẽm nhất, cũng chứa selen, đồng và omega-3, rất tốt cho sức khoẻ của mắt. Không chỉ vậy, kẽm còn giúp bảo vệ các tế bào võng mạc, ngăn ngừa mất thị lực.

Hạnh nhân

Hạnh nhân giàu vitamin E, một chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào mắt khỏi tổn thương oxy hóa. Do đó, bạn nên bổ sung nó vào chế độ ăn uống hàng ngày để sức khoẻ mắt tốt nhất.

Cá béo

Các loại cá béo như cá ngừ, cá hồi, cá thu, cá mòi... chúng giàu omega-3, giúp giảm khô mắt, tăng cường sản xuất nước mắt. Nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng lượng tiêu thụ cá giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng liên quan đến mắt, nhờ vào việc tăng sản xuất nước mắt và tác dụng chống viêm do omega-3 tạo ra.

Đu đủ

Đu đủ là loại trái cây giàu vitamin C và lycopene, giúp làm chậm quá trình hình thành đục thủy tinh thể. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vitamin C có thể tái tạo vitamin E và các chất chống oxy hóa khác trong mắt, khiến các thực phẩm giàu vitamin C như đu đủ, cam quýt, ớt chuông đỏ và quả mọng thậm chí còn có lợi hơn.

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu lăng... giàu chất xơ, kẽm và vitamin B, tốt cho sức khoẻ mắt và giúp kiểm soát lượng đường trong máu.