Mẹo chăm sóc mắt sau 30 tuổi 03/07/2024 15:45

Theo Times Now, khi chúng ta già đi, cơ thể và thị lực trải qua nhiều thay đổi ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Từ tuổi 30, cần chú ý hơn đến sức khỏe mắt do những thay đổi tự nhiên có thể ảnh hưởng đến thị lực. Do đó, việc áp dụng các thói quen chăm sóc mắt tốt ngày càng trở nên quan trọng để duy trì thị lực tối ưu và ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn về mắt. Bằng cách áp dụng một số thói quen nhất định, bạn có thể bảo vệ thị lực của mình và đảm bảo đôi mắt luôn khỏe mạnh khi bạn già đi.

Nên bổ sung rau lá xanh, cà rốt, trái cây họ cam quýt,... vào chế độ ăn uống hàng ngày. Ảnh: Pexels

Dưới đây là một số mẹo chăm sóc mắt sau 30 tuổi:

Khám mắt định kỳ

Theo Tiến sĩ Mahipal Singh Sachdev, Giám đốc trung tâm Centre For Sight Group of Hospitals, khám mắt toàn diện thường xuyên là điều cần thiết, ngay cả khi bạn hiện không đeo kính hoặc kính áp tròng. Kiểm tra mắt hàng năm có thể phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh về mắt như bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Phát hiện sớm thường cho phép điều trị hiệu quả hơn.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thiết yếu có thể thúc đẩy sức khỏe của mắt. Bao gồm các thực phẩm giàu vitamin A, C và E, cũng như kẽm và axit béo omega-3. Rau lá xanh, cà rốt, trái cây họ cam quýt, các loại hạt và cá như cá hồi và cá ngừ là những lựa chọn tuyệt vời.

Bảo vệ mắt khỏi tia UV

Tiếp xúc lâu dài với tia cực tím (UV) có thể gây hại cho mắt và làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Luôn đeo kính râm chặn 100% tia UV-A và UV-B khi bạn ở ngoài trời và cân nhắc đội mũ để bảo vệ thêm.

Giới hạn thời gian sử dụng màn hình

Tiếp xúc lâu với màn hình kỹ thuật số có thể gây mỏi mắt kỹ thuật số, còn được gọi là hội chứng thị lực máy tính. Thực hiện theo quy tắc 20-20-20: cứ sau 20 phút, hãy nghỉ 20 giây và nhìn vào thứ gì đó cách xa 20 feet (khoảng 6 mét). Điều này giúp giảm mỏi mắt.

Giữ đủ nước

Khô mắt có thể là vấn đề phổ biến khi chúng ta già đi. Uống nhiều nước và sử dụng máy tạo độ ẩm trong môi trường khô có thể giúp giữ cho mắt bạn ẩm và thoải mái. Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng nước mắt nhân tạo nếu mắt bạn cảm thấy khô.

Tránh hút thuốc

Hút thuốc có hại cho mắt và có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Bỏ hút thuốc có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tổng thể của bạn, bao gồm cả sức khỏe mắt.

Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất thường xuyên có thể cải thiện lưu thông máu, có lợi cho mắt bằng cách tăng mức oxy và loại bỏ độc tố. Đặt mục tiêu tập thể dục vừa phải ít nhất 30 phút hầu hết các ngày trong tuần.

Vệ sinh mắt đúng cách

Tránh dụi mắt để tránh nhiễm trùng và chấn thương. Đảm bảo tay bạn sạch trước khi chạm vào mắt và chú ý đến độ sạch của kính áp tròng và đồ trang điểm.

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, bao gồm cả mắt của bạn. Nghỉ ngơi hợp lý có thể làm giảm tình trạng mỏi mắt và khô mắt, đồng thời giúp duy trì chức năng mắt tối ưu.