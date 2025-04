Bí mật sức khỏe từ trái ớt xanh cay nồng 02/04/2025 15:01

(PLO)- Ăn ớt xanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe vì nó chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm vitamin A, C và K, cũng như chất chống oxy hóa giúp chống lại các tổn thương do gốc tự do trong cơ thể.